Aumentan los pacientes en hospital El Salvador

Fuentes del Hospital El Salvador (HES) advirtieron ayer que el centro asistencial de nuevo se está llenando de pacientes de covid-19 y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) llegó a su máxima capacidad.

"Esto va creciendo rápidamente", dijo un médico del hospital, quien solicitó anonimato. Según los reportes, los ingresos en la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN) han ido aumentando cada dos días. El 22 de enero habían 32 pacientes ingresados en esa área y para el día 24 ya eran 38. Sin embargo, el número aumentó ayer a 70 pacientes. En la UCI, estaban ocupadas las 104 camas disponibles, aseguró una de las fuentes. "La UCI ya está llena", dijo. "Hay 47 pacientes ventilados", agregó.

Magdalena Cortez, integrante del Foro Nacional de la Salud (FNS), dijo tener información de fuentes internas del HES que confirman el incremento en el número de pacientes. "Es personal que está dentro que se maneja en anonimato por temor. Justamente me están diciendo que las ambulancias hacen cola para poder dejar a los pacientes, está lleno el hospital", afirmó.

"Lo que también es cierto es que el nivel de complicación es menos, que la gravedad de los pacientes es menos que en el pasado. Algunos antes llegaban para ventilador para tubo, pero estos ya no. Digamos que llegan menos graves, pero sí está saturado nuevamente el hospital", agregó Cortez sobre los reportes de las fuentes internas.

Lo que relata el personal del hospital no está alejado de lo que se proyectaba, agregó, porque pueden estar circulando otras variantes distintas a ómicron, como alfa o delta, que causan cuadros más graves. Hasta la semana pasada, el Ministerio de Salud (MINSAL) seguía recolectando muestras para solicitarle al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, de Panamá, una secuenciación genómica que determine si ómicron ya es la dominante y qué otras variantes del covid-19 siguen circulando.

En la misma línea, el epidemiólogo Alfonso Rosales explicó que en los países donde ómicron ya es la variante dominante se ha observado una curva con un ascenso casi vertical, como ha sucedido en El Salvador. "Un porcentaje de esa población (contagiada), más que todo las personas que no se han vacunado o que tienen factores de riesgo como adulto mayor, personas con enfermedades crónicas, van a necesitar hospitalización", dijo Rosales. "Entonces, eso era lo que se esperaba, que el sistema de salud iba a estar bastante presionado por la alta tasa de contagio que el ómicron ha demostrado en todos los países", agregó.

El epidemiólogo subrayó que ómicron genera un cuadro leve de covid-19 solo en personas que tienen el esquema de vacunación completo. La evidencia científica recolectada hasta ahora también apunta a que la dosis de refuerzo aumenta la protección frente a esta variante. Sin embargo, en las personas no vacunadas actúa diferente. "En personas no vacunadas, la virulencia es similar al delta. No me extrañaría que las personas que están siendo hospitalizadas en Hospital El Salvador en estos momentos, la gran mayoría sean personas que no han sido vacunadas", sostuvo.

Hasta el 25 de enero, el gobierno aplicó 4,512,561 primeras dosis de la vacuna del covid-19, según los datos del MINSAL. Tomando en cuenta que hay 5,700,208 personas de 6 años en adelante en el país, todavía falta por cubrir a casi 1.89 millones de salvadoreños que, teniendo la edad para vacunarse, no lo han hecho.