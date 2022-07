Aumento de capacidad en nuevo penal no tiene aval técnico

El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró el fin de semana que el centro penitenciario que se construye en Tecoluca, San Vicente, ya no albergará a 20,000 reos sino a 40,000 y que estará listo en 60 días. Expertos señalaron que de ser cierta esta cifra, el aumento en la población penitenciaria afectará aún más la zona y que por ello no es viable la actual resolución de permiso ambiental que ha otorgado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a la obra.

El documento del MARN autoriza al representante legal del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez, a construir el penal en Tecoluca sin necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental, bajo la premisa que la edificación "cuenta con un impacto ambiental potencial leve".

Pero defensores del medio ambiente aseguraron que dicho documento no tiene ningún sustento técnico y solo está "cumpliendo órdenes de avalar todo lo que sea ordenado". Aseguran que el proyecto debería estudiarse de nuevo porque se ha duplicado el número de reos.

Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), indicó que el documento que avala la construcción del penal no tiene sentido en varios factores.

Uno de ellos es que sostiene que el penal utilizará 40 metros cúbicos al día, lo que equivale a 40,000 litros diarios. "Y si son 40 mil reos, les tocaría un litro a cada uno. Pero según los datos del Comité Internacional de la Cruz Roja, se debe designar entre 3 y 5 litros de agua para un reo y 15 para otros usos", explicó, en alusión a que las cifras no concuerdan con la viabilidad técnica requerida.

"Están planificando un litro al día por persona, algo que está fuera del lugar. Hay criterios para construcción de prisiones que indican que por lo menos se les debe dar entre 10 y 15 litros de agua para varios usos, eso equivaldría a unos 600 metros cúbicos al día para todo el penal", agregó.

En ese sentido, dijo que lo plasmado en el documento no concuerda con la demanda que tendrá el recinto.

Navarro también criticó que el MARN consideró que no era necesario hacer un estudio de impacto ambiental en una zona de construcción de 233 manzanas y donde albergarán a 40,000 presos, que incluso podrían ser más en factores de hacinamiento. También notó otra inconsistencia en cuanto a la tala de árboles que se hará en la zona, pues en una parte dice que serán 48 y en otra 229.

"A mí me da la impresión que el señor ministro del Medio Ambiente simplemente sigue órdenes de poner y escribir lo que le dicen, porque en realidad eso no tiene ningún sustento en la realidad ambiental de la zona. Esto va a generar problemas, no solo ambientales sino también sociales", aseveró.

Nuevo permiso ambiental

Luis González, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), informó que es necesario otro estudio de la obra por el aumento a 40,000 personas que albergará el centro penitenciario.

"El Ministerio de Medio Ambiente, en su dictamen, planteaba que no era necesario un estudio de impacto ambiental para una cárcel de 20,000 personas. ¿Pero qué va a pasar ahora que es el doble? Deberían hacer un nuevo dictamen e incluso de una sola vez pedir que se haga un estudio de impacto ambiental para poder calcular y determinar cuáles van a ser las afectaciones que pueda causar en la población y en el ecosistema circundante", aseguró.

Para González es grave que no se haga un estudio de impacto ambiental pero consideró que aún más urgente es saber cómo se manejarán todos los desechos que salgan del lugar y la posible vulnerabilidad del lugar, que estaría listo a finales de septiembre, según la versión oficial.

González dijo que, al ritmo actual de la construcción, pueden presentarse fallas de implementación.

Verónica Reyna, investigadora del Servicio Social Pasionista (SSPAS), calificó como una "mala costumbre del presidente" mostrar una imagen de "supuesta efectividad" en las obras, que rara vez cumple y que duda si será finalizado el penal en dos meses, tal como lo ha dicho.

A pesar que este proyecto ayudaría a reducir el hacinamiento en las cárceles del país, Reyna lamentó que no haya información sobre en qué condiciones estarán los presos que sean enviados a ese lugar. "Los procesos requieren una planificación y el desarrollo pausado y reflexivo de las acciones que se desarrollan, y la ausencia de eso generalmente termina mostrando una mala respuesta gubernamental", aseguró la especialista.