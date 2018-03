Aumento del 4.9 % en muertes por accidentes viales

Lee también

El año 2016 cerró con un total de 1,205 personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito, que son 56 más que los reportados por la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) en todo 2015, lo que equivale a incremento de 4.9 %.Tránsito reportó un total de 22,943 accidentes del 1.º de enero al 31 de diciembre, mientras que en 2015 fueron 22,299 eventos; los incidentes provocaron 9,992 personas con algún grado de lesión, que son 526 más en comparación con el período anterior.Las causas de los accidentes y víctimas en general fueron por invadir el carril contrario, la distracción del conductor, no respetar la señal de prioridad (altos o semáforos), no guardar la distancia reglamentaria, la velocidad inadecuada y el estado de ebriedad.“Nosotros los atribuimos en un 95 % al factor humano; no tenemos conciencia al manejar, irrespetamos la normativa vial, que es lo que nos está dando el mayor problema”, dijo Rodolfo Canjura, jefe de la División de Tránsito de la PNC.Añade que el crecimiento del parque vehicular también incide en la accidentalidad, ya que ha superado el millón de unidades en todo el país, un aproximado de 72,000 más de las que había en 2015.Las principales carreteras de ingreso a la capital son donde reportan bastantes accidentes a diario. “La División de Tránsito vela por lo que sucede en la ciudad capital; sin embargo, dada la accidentalidad, nosotros apoyamos lugares como la zona del Poliedro, la autopista a Comalapa, el redondel Integración, la zona de Soyapango por la terminal del SITRAMSS, etcétera”, expresó.De hecho, ayer en la mañana hubo dos accidentes en la autopista Los Chorros; uno fue en el kilómetro 15, donde falleció una persona identificada como Idalia Ortiz, de 29 años, al caer de una motocicleta, y resultó lesionado Rónald Rodríguez, de 24 años, conductor de la moto.El otro hecho ocurrió en el Poliedro, donde volcó un vehículo repartidor de gas. La Cruz Roja Salvadoreña atendió en el lugar al motorista Carlos Mejía, quien resultó con lesiones leves.También preocupa a las autoridades de tránsito los accidentes en motocicleta. Del total de fallecidos el año pasado, 239 iban en motocicleta, un aumento de 59 en comparación con 2015. Además, 1,820 personas resultaron lesionadas y hubo un total de 2,027 incidentes que involucraron motocicletas.“Ese es un tema que se va a tratar con el VMT (Viceministerio de Transporte) en forma urgente estos días de inicio de año, para ver qué medidas se van a proponer o podemos implementar urgentemente a nivel de calle para empezar a detener este tipo de accidentalidad”, dijo Canjura.Por otro lado, durante 2016 la PNC de Tránsito impuso 353,234 esquelas, que equivalen a $11,360,341.46. El año anterior fueron 356,688 infracciones.Al desglosarlas por el tipo de falta, se impusieron 161,270 multas leves de $11.43, que son 14,882 menos en comparación con 2015, equivalentes a $1,843,316.10.Faltas graves fueron 63,536, por un monto de $2,178,649.44; son 4.1 % menos que en 2015. Las faltas muy graves incrementaron en 14,175, pues son 128,428 esquelas, que equivalen a $7,338,375.92.