Aumento del FODES al 10 % deberá esperar hasta 2020

Un paso atrás dieron los diputados de la Asamblea Legislativa en su intención de aumentar el FODES del 8 % al 10 % este año. Ayer tomaron el acuerdo de estudiar la propuesta que los alcaldes presentaron y aprobarla pero para que se ejecute hasta en 2020, para no tocar el presupuesto de este año.

La propuesta fue presentada el miércoles, la acuerparon diputados del FMLN, ARENA y PCN que dijeron estar dispuestos a aprobarla ayer durante la sesión plenaria, incluso se planteó la posibilidad de que este año subiera en un punto porcentual y el próximo aumentara el otro.

Sin embargo, ayer que se reunieron los jefes de los grupos parlamentarios con alcaldes y directivos de COMURES, la decisión fue otra.

"En estas cosas hay que tener diálogo, entendimiento", adelantó el jefe de la fracción legislativa de ARENA, Carlos Reyes. Añadió que ellos todavía "tienen reservas" y por eso se inclinaban por que la propuesta se estudiara en una comisión.

"Si es para el próximo año significa que no toquemos ningún presupuesto y al final creo que nos vamos a ir por esa ruta para no afectar el presupuesto aprobado y luego para el siguiente presupuesto el señor presidente electo ofreció también esto me imagino que hizo sus números", declaró Reyes.

Por su parte, el diputado del PCN Mario Ponce dijo que si aprobaban la reforma para que se aplicara en el actual ejercicio fiscal corrían el riesgo de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les hiciera objeciones.

"Las cosas apresuradas nunca terminan bien y aunque se aprobara ahora no surtiría efecto mañana, ni en ocho días porque eso sería dentro del marco de otro presupuesto que no es el actual... Las cosas arrebatadas que no tienen discusión seria la sala te arregla las planas y yo no quiero que me esté arreglando las planas ", aseveró el diputado.

Los alcaldes se dijeron conformes. La alcaldesa de Tepecoyo, Janet González, dijo que aunque tienen necesidades están conscientes de que de aplicarse este año se dejarán sin fondos otras partidas.

"Necesitamos del FODES y no para malversar fondos, ustedes saben en el sistema que tenemos de seguridad en nuestros municipios, en la prevención, que ese fondo sea para esos programas de seguridad", dijo González, de GANA.