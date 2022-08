Aumento en uso de suplentes para aprobar prórrogas al régimen

La útilización de diputados suplentes en las votaciones relacionadas a las prórrogas del régimen de excepción ha venido en aumento, según el recuento reflejado en el resumen de las votaciones de la Asamblea.

En la votación sostenida el pasado martes para aprobar una quinta prórroga al régimen de excepción, esta se aprobó con 66 votos a favor. De estos, 12 fueron de diputados suplentes: dos de GANA, dos del PCN, dos de diputados sin partido y seis de Nuevas Ideas.

El dato es acorde a la tendencia vista desde que se comenzó a prorrogar el régimen. Este fue aprobado en una plenaria extraordinaria el domingo 27 de marzo, con 64 votos favorables.

De esos 64 votos, 48 fueron de diputados propietarios y 16 fueron suplentes. Esa fue la cifra más alta de suplentes en las seis votaciones del régimen hasta la fecha, explicada en buena medida por tratarse de una plenaria extraordinaria convocada para un sábado en la noche.

Luego de eso, el régimen se ha venido prorrogando cada 30 días. En la primera vez se usaron cuatro suplentes. La segunda prórroga subió a siete, cifra que se mantuvo también para la tercera. En la cuarta, el número de suplentes alcanzó los 11. Y en la quinta, la de esta semana, fueron 12 los diputados suplentes que votaron.

El aumento en el uso de suplentes, más allá del dígito, es relevante desde el sentido que la Constitución señala que para la suspensión de los derechos contemplados en los artículos 12, inciso segundo (derecho a la defensa); y 13, inciso segundo (plazo de detención administrativa), deben completarse tres cuartas partes de los diputados electos. O sea: 63 votos.

A falta de conocer los motivos que provocaron las ausencias de los diputados propietarios en las votaciones en cuestión: de no usarse los suplentes, el oficialismo no habría alcanzado los votos requeridos para las sucesivas prórrogas.

Lo anterior es interpretado por el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, como una señal de que en el oficialismo no hay plena convicción en mantener las prórrogas del régimen de excepción.

De hecho, de los 56 diputados que conforman la bancada de Nuevas Ideas, solo la mitad (28) ha participado en las seis votaciones de aprobación y prórrogas del régimen, y la otra mitad (28) ha estado ausente en una o más votaciones.

"El uso de suplentes es legal en la medida que se hace el llamamiento, se retira o no está presente el propietario y se queda el suplente. No es el número de suplentes lo que determina la legalidad de un decreto aprobado o no. La lectura que tenemos sí es más política, en el sentido que cada vez menos diputados de Nuevas Ideas quieren estar vinculados a toma de decisiones cuestionadas o cuestionables. Es bien notorio que cuando hay decisiones que la sociedad cuestiona, hay más suplentes en el pleno", analizó Portillo.