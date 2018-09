¿Aún no sabes con certeza de qué trata la sostenibilidad? Con este listado saldrás de dudas

El termino sostenibilidad abarca un concepto más complejo que el simple hecho de reforestar y cuidar el medio ambiente. Sostenibilidad "es la combinación de tres aspectos: lo económico, lo ambiental y lo social. Si son solo dos o uno de estos aspectos ¡no es sostenibilidad!", explica Emperatriz Mayorga, gerente de sostenibilidad de Banco Agrícola.

La experta afirma que "no se puede hablar de sostenibilidad si es pura conservación ambiental, y que no genera un bienestar económico, ni genera un entorno social adecuado. La gente tiende a confundir sostenibilidad con conservación ambiental, y no es eso. Es aprender a tener un ambiente económico o un desarrollo económico inmerso con prosperidad social, en armonía social sin sacrificar el bienestar de unos pocos contra el de otros; no excluyendo o evitando excluir, pero a la vez en el medio ambiente en el que estamos de forma agradable".

La sostenibilidad se desprende de la agenda de "Los objetivos de desarrollo sostenible", promovida por las Naciones Unidas, ha sido creada para que todos los que existimos en este planeta podamos tener: prosperidad económica, servicios básicos de calidad, una sociedad más justa y equitativa en este entorno haciendo un uso racional de los recursos que la naturaleza nos provee, puntualiza Mayorga.

Pero si aún no te queda muy claro el concepto, te lo ejemplificamos con este listado de "qué es" y "qué no es":

Sí es

Usar los recursos que nos da la naturaleza de forma racional para el mismo beneficio del ser humano y su desarrollo económico, social y ambiental.

Encontrar problemas o retos dentro de la sociedad que puedan ser enfrentados de forma económica y sostenible en el tiempo, como una buena opción de negocio para impulsar desarrollo humano.

Tomar en cuenta las opiniones de los diferentes públicos y hablar con la gente al interior de la empresa.

Aquellas cosas que pueden cambiarse dentro de una empresa para el mismo beneficio y rentabilidad. Por ejemplo: Hacer uso eficiente de los recursos en los procesos productivos. Evitar desperdiciar la energía eléctrica beneficia a los empleados y a la empresa.

Controlar el proceso productivo; es decir, generar cada vez menos desechos para hacer un uso eficiente de los materiales y generar un mejor entorno económico.

Diseñar edificios considerando las pendientes y la vegetación natural de un sitio. Tomar en cuenta la ventilación natural en los nuevos diseños de infraestructuras, carreteras o viviendas genera un importante ahorro de energía al instalarse menos aires acondicionados.

Considerar personas con discapacidad que necesitan acceder a servicios o infraestructura.

No es

No considerar la opinión de los públicos internos de una empresa. La comunicación entre todas las áreas es fundamental para que funcionen las grandes estrategias de la organización.

El hecho de utilizar muchas materias primas y que tenga muchos desechos, al final quien paga la materia prima es la empresa, es un desperdicio de recurso financiero. Contamina el medio ambiente, es un impacto al entorno.

Los esquemas de horarios largos de trabajo donde no se permite que el trabajador se exprese.

No propiciar tiempo y espacio para desarrollar las ideas creativas de los colaboradores de la organización.

Pensar que todos somos iguales y que el producto que diseñamos no pueda estar en concordancia con los diferentes públicos. Debe ser un producto o servicio que considere las diferencias físicas de sus usuarios.