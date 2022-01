Aún no se envían las muestras que indicarán si ómicron está o no en El Salvador, dice Alabí

El ministro de Salud Francisco Alabí fue consultado este martes en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) sobre la información que se tiene respecto a la presencia o ausencia de la variante ómicron en El Salvador, tomando en cuenta el alza de contagios en las últimas semanas.

Alabí dijo que hasta el momento no tienen una confirmación sobre la presencia de dicha variante de covid-19 y que "hay pruebas recolectándose casi por salir para que se haga el análisis en el Laboratorio Gorgas de Panamá".

El ministro argumentó sobre el proceso de toma de muestras, que estas que tienen que ser de calidad respecto al material recolectado. En el mismo programa aseguró que diariamente se están realizando 2,500 pruebas PCR.

No aclaró cuántas son las muestras enviadas, cuándo se concretará el envío y cuándo fue la última vez que se enviaron muestras para identificar las cepas circulantes.

Según cifras oficiales, el lunes se tomaron mil pruebas PCR en la plaza Salvador del Mundo y este martes se pusieron a disposición mil pruebas más en la plaza Morazán.

Los puntos donde se realizarán estas pruebas en cabinas móviles son avisados un día antes por el Ministerio de Salud y algunas personas no alcanzan a obtener una prueba al agotarse las disponibles.

Quienes tienen la posibilidad económica, optan por realizarse pruebas en instituciones privadas. Sin embargo, el valor de una PCR ronda los $100 y está fuera del alcance de la capacidad de pago de la mayoría de salvadoreños. En tanto, otra opción a la que recurren algunos que tienen los recursos es una prueba de antígenos, cuyo valor ronda los $25.

No obstante, Alabí dijo que los resultados de estas pruebas de antígenos no están siendo tomados en cuenta en las cifras de contagios. Alegó que "el problema con la prueba de antígenos" es que "tiene dificultad de detectar (el covid) cuando hay menos de 200 copias del virus", refiriéndose a que no siempre lo detectará en una persona contagiada. Sin embargo, no explicó porqué no se toman en cuenta los resultados de las pruebas de antígenos que sí dan positivo al detectar el covid-19 en un paciente.

En tanto, Alabí dijo que los síntomas de la cepa ómicron han cambiado con respecto a las anteriores variantes, siendo un malestar progresivo que puede comenzar con picazón en la garganta seguido de dolor, y malestar general.