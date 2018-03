Aún sin resolver iluminación del bulevar Mons. Romero

La iluminación en el tramo I del bulevar Monseñor Romero, en Santa Tecla, es un tema que todavía no está resuelto debido a algunos problemas que incluyen un juicio de cuentas que no ha concluido y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no tiene aval legal para poder hacer las intervenciones requeridas.

El proyecto original se dividió en dos tramos y comenzó en 2005, el primero de 4 kilómetros finalizó en diciembre de 2007. El diseño incluyó un sistema de iluminación con lámparas solares, pero este nunca funcionó. El segundo fue abandonado en 2008, se retomó en 2011 y se terminó en 2012.

“Ese proyecto de iluminación que se concibió con la carretera estaba diseñado para que fuera con lámparas solares, de tal manera que no tiene ductería subterránea, no tiene cable”.

Cristóbal Cuéllar, jefe corporativo MOP

“La dificultad número uno es que en juicios de cuenta relacionados con este tramo hay procesos donde hay unas condenas en contra de los funcionarios de ese momento, y que todavía no se ha finalizado. Justamente uno de los señalamientos era que se hizo un sistema de iluminación solar. Se invirtió ahí varios millones de dólares para tener un sistema de iluminación solar y ese sistema nunca funcionó”, dijo Cristóbal Cuéllar, jefe corporativo del MOP.

El tema todavía está en la Corte de Cuentas porque las personas señaladas en los reparos presentaron los recursos legales para tratar de desvanecerlos.

Este sería uno de los inconvenientes por los que no se habría intervenido la arteria y por el que no han dado permiso a la Alcaldía de Santa Tecla de iluminar. Pero no descarta formar una mesa técnica luego de las vacaciones para coordinar acciones con la comuna, dependiendo de la respuesta que les dé la Corte de Cuentas.

“Ese proyecto de iluminación que se concibió con la carretera estaba diseñado para que fuera con lámparas solares, de tal manera que no tiene ductería subterránea, no tiene cable, no tiene nada. No hay forma de cómo se puedan conectar las lámparas, hay que hacer todo el diseño de la iluminación”, agregó.

“Hemos presentado a la Asamblea un proyecto de iluminación no de ese tramo de la monseñor Romero, sino una propuesta de iluminación y videovigilancia de 140 kilómetros”.

Eliud Ayala, ministro de Obras Públicas

Pero también hay otro punto a abordar, y es que el bulevar se incluyó dentro de las carreteras a iluminar con una donación gestionada con el Sistema de Cooperación Internacional del Japón (JICS), que donaría unas 6,000 lámparas para colocar en diferentes vías.

Iluminación en 140 kilómetros

En otro proyecto, el MOP y representantes de FOMILENIO presentaron una propuesta de reforma al Artículo 26-A de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales, que permita establecer asocios público-privados para iluminación y videovigilancia de 140 kilómetros de carreteras del país. En este proyecto también se incluye el bulevar Romero.

“Los inversores ya están en el camino, son todos los publicistas que ya están, pero se reordenarían y el Estado ganaría, la sociedad civil y ellos también. Nosotros como Estado no podemos dirigir ninguna de las inversiones a nadie, pero estaría el esquema jurídico para que el que quiera colgarse en él, lo haga”, dijo Eliud Ayala, ministro de Obras Públicas.

Con el proyecto se iluminaría la carretera del aeropuerto a Zacatecoluca, la autopista Los chorros, la carretera que baja al redondel Integración y va a Quezaltepeque y la carretera al puerto de La Libertad, entre otras.

Mientras que ayer el vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, anunció que invertirán $3 millones en la iluminación y sistema de videovigilancia de la autopista Comalapa, y que se entregaría antes de las vacaciones de agosto de este año. “Un sistema de videovigilancia completamente controlado y con un seguimiento interinstitucional”, dijo Ortiz.

Es un proyecto de diferentes fuentes de financiamiento, entre MOP, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC).

6,000

lámparas que recibiría el MOP como parte de un proyecto del Sistema de Cooperación Internacional japonés.