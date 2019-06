Autobús se accidenta en calle a San Vicente

Un autobús de la ruta 116 se accidentó ayer contra un paredón cuando se desplazada en la carretera que del desvío de Apastepeque conduce a la ciudad de San Vicente. El hecho ocurrió aproximadamente a 10:30 de la mañana cuando regresaba con viaje desde San Salvador.

El conductor de la unidad aseguró que se percató de que el vehículo presentaba desperfectos mecánicos, y en la emergencia buscó alternativa para evitar impactar contra otros vehículos por esto buscó detenerse en la orilla del carril contrario".

"Me quedé en blanco cuando sentí que no agarraban los frenos, y como es en bajada, el bus tomó impulso, pero aprovechando que no venían carros en el carril contrario me pasé y me vine deteniendo en el paredón. Gracias a Dios no hubo lesionados", manifestó el motorista Giovanni Escobar.

Ante lo ocurrido, los usuarios del bus solo vivieron el susto y "todos gritaron", contó Escobar, quien tampoco resultó lesionado pese a que la parte donde iba él fue la que resultó más dañada, ya que la parte delantera izquierda quedó literalmente incrustada en el paredón de tierra y arbustos.

La Policía de Tránsito de San Vicente confirmó que no hubo afectados por el percance, por lo que no realizó la inspección en el lugar pues "no habiendo víctimas ni terceros involucrados" transportistas de la ruta asumiría costos de los daños materiales.

Algunas de las personas que llegaron al lugar opinaron que el motorista realizó una "buena maniobra", ya que por la pendiente de la carretera es difícil evitar el impulso en la velocidad.

"Los pasajeros decían que este hombre (el conductor) es un héroe, que de no ser por él a saber qué habría pasado, hasta le agradecieron. En esta calle al irse (presentar desperfectos en el sistema de) los frenos no es fácil detenerlo, pero lo hizo bien", comentaron.

La ruta de buses 116 viaja de San Vicente hacia San Salvador y viceversa. Anteriormente se han reportado varios accidentes trágicos en este tramo de la carretera.

En junio de 2017, una de estas unidades presentó desperfectos mecánicos y para no precipitarse en un barranco, el conductor impactó el bus contra un poste del tendido eléctrico cercano al puente Acahuapa, pero murió entre los hierros de la unidad y otras 20 personas más salieron heridas. Y en abril del año pasado 14 trabajadores de zafra resultaron lesionados cuando el bus en que viajaban volcó en la vía.