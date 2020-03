"Autogol", "cultura del vivián": El anuncio del primer caso de coronavirus en El Salvador dejó tristeza y enfado

Después de varias semanas de achicarse el círculo alrededor de El Salvador, pasó lo inevitable.

En las últimas semanas los salvadoreños vieron cómo Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, y Nicaragua reportaban sus primeros casos de coronavirus. Cuando el Ejecutivo anunció medidas de prevención sin casos registrados hubo escepticismo, pero la noche de este miércoles pasadas las ocho de la noche todo fue oficial y El Salvador corre ahora la misma historia que otros 160 países o naciones del mundo.

"Hicimos dos pruebas de casos sospechosos, una de ellas salió negativa y la otra salió positiva, es decir, oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador", dijo el presidente Nayib Bukele este miércoles por la noche en cadena nacional.

Muchos recurrieron a las redes sociales para desahogar algo de la impresión, algunos de su indignación porque, de acuerdo al Ejecutivo, el primer caso confirmado entró a El Salvador por un punto ciego de la frontera.

Todo se veía lejano en enero, a continentes de distancia en un mercado de Wuhan, China.

"Ha sido el día más extraño y el más triste desde que estoy en cuarentena. Extraño porque nunca imaginé que echaría de menos tanto el sol, el aire libre y pasaron algunas circunstancias raras. Triste porque apareció el primer caso, que no necesariamente es el caso índice (paciente cero)", escribió Carlos Osorio en su Twitter. Él es uno de los 2,300 salvadoreños que han estado en centros de cuarentena desde el miércoles/jueves pasado.

"Imposible conciliar el sueño. Tenemos demasiadas emociones, ansiedad no sólo por nuestra situación recluidos en el hospital, sino por lo que pasa afuera. Me gustaría pedirles que no se dejen dominar por el pánico, la tranquilidad ayuda a tomar las decisiones correctas", publicó Bery Zamora, quien guarda cuarentena en un hospital de San Salvador. "No les puedo explicar el sentimiento en el pabellón de Ginecóloga del H Zaldaña. En nombre de TODOS nosotros, nuestras familias, a los que no podemos estar juntos, colaboremos POR FAVOR acatemos recomendaciones".

"Como entró en un punto ciego es muy probable que haya tenido contacto con varias personas y muchas de estas personas podrían estar contaminadas", anunció Bukele. Agregó que una sola persona pudo haber puesto en riesgo a miles de salvadoreños. "Hemos aguantado bastante", dijo.

En las redes sociales se convirtió en tendencia la palabra "irresponsable", pero también hubo mensajes y llamados a la solidaridad. Otros usuarios han publicado varias denuncias de supuestas entradas al país por puntos ciegos y han llamado a la ciudadanía a denunciar.

"Mucho tenemos que aprender los salvadoreños en esta crisis sanitaria mundial. El gobierno anunció que él (la persona infectada) entró por un punto ciego. Algunas personas me dijeron que así debería haber hecho yo, supongo que ahora estarían diciendo que fui irresponsable. A veces hacer lo correcto es muy difícil: abandonar la ética, en ocasiones, es más "económico", rápido y elimina algunas incomodidades; pero es que portarse bien SÍ paga, aunque a veces parezca que no. Ojalá que algunas aprendan que la cultura del "vivián" nos lastra como sociedad", publicó Osorio, quien inicialmente estuvo en un albergue que fue habilitado en Jiquilisco, Usulután.

Ese centro de cuarentena fue cerrado luego de múltiples denuncias de carencias, faltas de higiene y hacinamiento. Las personas que cumplen cuarentena están hasta este jueves repartidas en 47 centros.

La entrada de todos los residentes salvadoreños está regulada desde el pasado 11 de marzo a las 4 de la tarde. La presidencia ordenó que todo el nacional que ingrese deberá ir a 30 días de cuarentena. Además, el ingreso de todos los extranjeros está suspendido.

Para jueves y viernes ya había denuncias de salvadoreños ingresando al país por puntos ciegos y Bukele ordenó el 13 de marzo, viernes, que todo el que ingresara por punto ciego fuera enviado a hacer su cuarentena en prisión.

La Patrulla Fronteriza ha hecho operativos para detener a connacionales que ingresaron sin control migratorio y sin los controles sanitarios.

"En este momento, no dudo que los profesionales de la salud, los más experimentados, los noveles y los que aún están en formación (quizá van en titulares) sacarán esto adelante, pero es que no depende solo de ellos. He hablado lo que he podido con ellos, se les nota encorajinados, en el buen sentido: se habla de un aparato gubernamental de salud deficiente y se puede notar que quieren demostrarnos que estamos equivocados y espero que sí lo hagan", reflexionó Osorio.

En redes sociales también fue tendencia la palabra "autogol".

Que este bróder se haya metido por un punto ciego a El Salvador y haya sido diagnosticado como el primer caso de Coronavirus es como que si El Salvador, en la final de la Covid-19 cup contra Belice, con su portero se haya hecho un autogol al minuto 90+5'. — Mauro (@Chilliyberto) March 19, 2020

Ni el Maracanazo, Ni el Nahuelazo nos dolió tanto como el autogol que se hizo El Salvador para contraer Covid 19.#QuedateEnCasa — Guillermo Rodas. (@Tu__Adiccion) March 19, 2020

Nos metimos un autogol en el minuto 90. Nos queda el descuento para recomponer. — R. Carlos Osorio (@rcarlos87) March 19, 2020

Del primer contagio en El Salvador, hasta este jueves, se sabe que es un hombre joven que estuvo en Italia y entró sin ser detectado por la zona occidental. Italia es hoy el país con más muertes por coronavirus en el mundo. La persona no tiene registro de ingreso en ninguno de los puertos de entrada. El hombre registró síntomas y se acercó al Hospital de Metapán, Santa Ana.

La persona se encuentra estable pero el reto es encontrar a todos los nexos epidemiológicos posibles. La OMS estima que un contagiado puede hacer enfermar a otras tres personas, creando una cadena de contagios.

Metapán se encuentra bajo un cordón sanitario de48 horas desde el miércoles por la noche. Todos los accesos están cerrados.

"Sabemos cómo es la progresión, lo hemos visto en otros países y no podemos pecar de ingenuos", sostuvo Bukele.

"'Sin novedad en el frente occidental, excepto, claro está, el soldado acaba de morir'. Una cita que leí hace tanto, queno recuerdo dónde", escribió Osorio en su bitácora donde registra sus días dentro de la cuarentena. Este jueves cumplió siete días. Al ser transportado para cambiar de albergue, vio su casa a lo lejos.