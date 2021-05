Autopsia de PPI ya fue entregada al juzgado

La partida de defunción y el acta de la autopsia de Diego Alvarado Peña, agente PPI asignado al Ministerio de Salud, y acusado de asesinar a dos militantes del FMLN el pasado 31 de enero, fue entregada el jueves pasado al Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.

Casi tres meses tuvieron que pasar para que el Ministerio Público entregara esos documentos ante las autoridades correspondientes.

El juez, Roberto Arévalo Ortuño, confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que esos informes llegaron a la sede del juzgado y con base a esos documentos trabajarán en el sobreseimiento definitivo de Alvarado Peña.

Arévalo Ortuño aseguró que aún no ha revisado lo que la Fiscalía le llevó pero cree que el informe ya está completo, eso luego de la reciente discordia ocurrida entre el Ministerio Público y Medicina Legal.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró hace dos semanas que Medicina Legal ya les había entregado la autopsia y el acta de defunción, pero que días después fueron devueltos porque "la información estaba incompleta".

"No he revisado lo que me han traído, pero desde el momento que está asentada es que ya está completa. Sí, se dio esa discordia que incluso el médico forense se estaba peleando con la fiscal, pero parece que se solucionó el problema y ya viene toda la información", afirmó el juez.

Reconocimiento

Aunado a esto, otra de las diligencias realizadas recientemente por dicho Juzgado, fue el reconocimiento de uno de los imputados por parte de los testigos. Según Arévalo Ortuño, eso no se había realizado porque no existía material comparativo.

"La última vez que se realizó el reconocimiento, solo se reconoció a uno porque se alegó que no había material comparativo. Entonces no es correcto hacer un reconocimiento así, cuando un hombre es de cuarenta años y todos los demás son de veinte, él es prieto y los demás son chelitos, él es de 200 libras y los demás son muertos de hambre", señaló.

Arévalo confirmó también que es poco probable que se realice la reconstrucción que aún está pendiente. Él asegura que Fiscalía le ofreció agilizar la entrega del video en el cual se observa que Héctor Castaneda se llevó al herido pero que en ningún momento lo llevó al hospital Rosales como afirmó en su declaración indagatoria.

"Fiscalía dijo que agilizará ese video, si me lo da, no habrá reconstrucción porque ahí quedan todas las respuestas que se necesitan", enfatizó el juez.

El Ministerio Público ha solicitado una ampliación de tres meses para el periodo de investigación.