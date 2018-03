Autoridades confirman desaparición de cuatro soldados en Ilopango

Lee también

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó ayer la desaparición de cuatro soldados desde el pasado 10 de octubre en la colonia Vista al Lago de Ilopango, cuando se dirigían a un curso en las instalaciones de la Fuerza Aérea Salvadoreña.“Hay indicios de que hubo una privación de libertad violenta, y en función de eso se están haciendo labores de búsqueda para que podamos conocer lo que ocurrió en este caso”, afirmó el funcionario.El Diario de Hoy publicó que los cuatro soldados fueron torturados por alrededor de 40 pandilleros que los estaban esperando a su llegada a la colonia, y que información de inteligencia policial apunta a que los cuatro soldados podrían haber sido enterrados en las riberas del lago de Ilopango.Landaverde explicó que actualmente han encontrado tres cadáveres en la zona, pero que todavía no han hecho los análisis científicos que certifiquen que se trata de los cuatro militares desaparecidos.“Por la zona donde han sido localizados, pero más allá de eso no hay más información. Los cadáveres presentan una posible antigüedad que también da indicios de que podría no tratarse de ellos; tampoco puede descartarse”, declaró el ministro de Seguridad.El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, afirmó, por su parte, que en la Fuerza Armada no tienen reporte de que se haya iniciado un proceso disciplinario en contra de alguno de los cuatro militares desaparecidos por sospechas de deserción. “En ningún momento han sido calificados ellos como desertores de la Fuerza Armada. El delito de deserción es penalizado en la Fuerza Armada. En las primeras investigaciones, y hablamos con los familiares, y presumimos que los miembros de la Fuerza Armada habían sido secuestrados por miembros de pandillas”, dijo el funcionario.Payés afirmó que hasta el momento no han encontrado algún caso de desaparición que involucre a miembros de la FAES. Los nombres de los desaparecidos son Saúl Humberto Turbín Gómez, Wilfredo Pérez Flores, Nelson Omar Díaz López y Leonidas Enrique Morales.