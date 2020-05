Director de PNC confirmó segunda muerte por covid-19 en la institución policial

Mauricio Arriaza, director de la Policía Nacional Civil, confirmó la mañana de este miércoles (20.05.20) la segunda muerte de un miembro de la PNC por covid-19. Según Arriaza, se trata de un empleado administrativo. "No voy a mencionar su nombre porque no se me permite", dijo el funcionario.

El primer PNC fallecido por covid-19 fue identificado por Arriaza, el fin de semana pasado, como el jefe antiextorsiones, Douglas García. El caso fue reportado como la primera baja por coronavirus de un miembro de la PNC.

San Salvador cava 100 fosas para posibles muertes por covid-19

Por otra parte, Arriaza expresó que en una semana han aumentado siete veces el número de contagios en las filas de la PNC. Según el representante de la PNC, ya se reportan más de 200 contagios por coronavirus en la corporación.





El ministro de seguridad Rogelio Rivas, el ministro de defensa René Merino y el director de la PNC verificaron este miércoles personalmente el cumplimiento de la regulación de tránsito en diferentes controles vehiculares.La circulación de vehículos se encuentra regulada por la terminación de los Documento Único de Identidad, debido a las restricciones impuestas por el ejecutivo.

“Se está revisando que circulen aquellas personas que su DUI termine en número 3 y 4, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 26", expresó el ministro de seguridad Rogelio Rivas.