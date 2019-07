Autoridades investigan trasiego ilícito de gas

Aún es pronto para determinar qué fue lo que ocasionó la explosión que ayer se cobró la vida de dos mujeres y un hombre, pero lo que sí tienen claro las autoridades es que fue por una acumulación de gas en el aire dentro del establecimiento que servía como bodega y punto de venta.

La pared colapsó por el impacto de la explosión en el negocio de venta de gas que explotó ayer en Mejicanos. No hay nada claro de lo que produjo el siniestro.

"Hay elementos que nos dan a conocer que allí había trasiego de gas. Posiblemente pudo haber sido por una mala manipulación", afirmó el teniente Salvador Galdámez, del Cuerpo de Bomberos.

Lo que no ha podido ser confirmado es si ese trasiego era legal o ilegal. "Eso no se sabe todavía; estamos confirmando si se trataba de un trasiego digámoslo ‘normal’, aunque también se dice que se hacían llenados con otras intenciones, pero eso es lo que estamos tratando de confirmar", agregó el teniente.

Algunos tambos de gas quedaron regados en el lugar de la tragedia. Tampoco es claro cuántos hicieron explosión.

Un distribuidor de gas de mayoreo que estaba en la zona donde ocurrió la tragedia aseguró que la práctica de trasegar gas de forma ilícita es común, y no descartó que podría ser el motivo que originó la explosión, que además ocasionó lesiones entre leves y moderadas en no menos de 17 personas. "El problema es que la gente no se conforma con ganar poquito. Entonces lo que se dedica a hacer la mayoría es que cabrean los tambos. Cabrear los tambos es sacar gas de un tambo a otro para sacar uno más: le sacan a tres tambos para tener cuatro", detalló.

Las autoridades, sin embargo, no encontraron ningún cuerpo dentro del lugar, aunque sí algunos rastros de sangre.

Las dos mujeres que perdieron la vida viajaban como pasajeras en una unidad del transporte colectivo de la ruta 23. Una de ellas fue identificada como Ester Carolina Peña Hernández, de 29 años, quien estaba vendiendo chocolates en el interior del bus en el momento de la explosión.

Destrozado. La onda expansiva de la explosión provocó graves daños en este autobús, en el que dos mujeres que iban a bordo perdieron la vida. FOTO DE LA PRENSA/Cortesía

La otra víctima es Katherine Nicol López, de 22 años. El hombre fallecido fue identificado como William Alexánder López Valiente, de 43 años. No se ha podido determinar si era el encargado del establecimiento, quien habría salido expulsado por las ondas expansivas que generó la explosión, o si era un transeúnte o un vendedor de verduras de la zona, como se dijo en un principio.

El jefe de la Fiscalía de Mejicanos, Max Muñoz, reconoció que el negocio no tenía autorización para funcionar. "Sabemos de parte de la alcaldía que no estaban autorizados para la distribución de gas", dijo.

Por otra parte, el ministro de la Defensa, Francis Merino, declaró que "nunca se puede decir algo sin que hayan terminado las investigaciones". Sin embargo, afirmó que las inspecciones preliminares no dieron indicio de que el hecho se hubiese tratado de un ataque premeditado.

El impacto también voló el techo de la vivienda. Se desconoce el monto de los daños materiales que produjo la tragedia. FOTO DE LA PRENSA/Jónatan Funes

"Bomberos está realizando el trabajo que le corresponde. Es una mercancía peligrosa que requiere tratamiento especial. La Policía Nacional Civil ya llegó al lugar y los explosivistas van a determinar qué fue lo que sucedió. Pero según ya lo manifestaba el ministro de Justicia (y Seguridad Pública, Rogelio Rivas), era un lugar donde se trasegaba el gas aparentemente no con las medidas de seguridad que corresponden", manifestó Merino.

El hecho causó, además, daños en dos viviendas contiguas al negocio, en calle al volcán, en el municipio de Mejicanos, y en nueve vehículos estacionados.