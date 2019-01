Autoridades no aclaran si joven fue asesinado o no por enfrentamiento con policías

Un joven que no ha sido identificado fue asesinado en un pasaje del caserío Los Guzmanes del catón San Jacinto del municipio de Coatepeque en el departamento de Santa Ana.

Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán

Una de las versiones que se manejaban de manera extraoficial es que el joven fue abatido por agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil (PNC) que realizaban un patrullaje de rutina en la zona.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) no confirmó tal versión. Por otra parte, no quiso dar detalles del caso. “Ahorita todavía estamos verificando las primeras versiones del hecho. Cuando se tenga se dará la versión por medio de conductos oficiales”, dijo el fiscal del caso, quien tampoco quiso decir si al joven se le había encontrado o no un arma de fuego.

Otra muerte por supuesto enfrentamiento con agentes de la STO se registró a eso de las 6:00 de la tarde en el cantón San Felipe del municipio de San Juan Opico en el departamento de La Libertad.

Se conoció que de un supuesto pandillero fue abatido en el patio de una vivienda, en un finca de la zona que fue acordonada por policías.

