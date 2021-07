Autoridades sin brindar estadísticas de homicidios

Las instituciones del Estado encargadas de las cifras de homicidios han dejado de proporcionarlas. Los datos homologados de la Mesa Tripartita en la que participa el Instituto de Medicina Legal (IML), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC)no han sido publicados desde junio de este año.

De igual forma, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que, publicaba en su sitio web los datos atrasados, también dejó de informarlos. Lo mismo sucede con la PNC que, desde que asumió el actual gobierno, ya no brindó datos a los medios de comunicación y dejó de publicarlos a través de sus cuentas.



Por su parte, el fiscal general los actualizó hasta el 20 de junio de 2021 y desde entonces no ha vuelto a hacerlo. Asimismo, el Instituto de Medicina Legal pasaba los datos preliminares de asesinatos, sin embargo, recientemente los ha negado y sostiene que no han sido homologados, razón por la cual no pueden compartirlos.