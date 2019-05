Autorizan plaza Gerardo Barrios para la toma de posesión de Bukele

La plaza Gerardo Barrios, ubicada en el Centro Histórico de San Salvador, fue autorizada para celebrar en ella la toma de posesión del presidente electo, Nayib Bukele, el próximo 1 de junio, informó Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador.

La autorización fue dada por la delegación distrital 1 de la Alcaldía de San Salvador, a través de un documento, en el que se da un plazo de 23 días para organizar la logística en torno al evento que celebrará en esta plaza, a petición de Bukele.

"Se autoriza el uso de la plaza Gerardo Barrios, con el objetivo de realizar una actividad denominada 'TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR', a partir del 10 de mayo al 2 de junio del presente año", se lee en el documento publicado por Muyshondt en su cuenta de Twitter.

La Delegación Distrital 1 de la Alcaldía de San Salvador recibió la solicitud y ya autorizó el permiso para la celebración de la toma de posesión del Presidente Electo, Nayib Bukele, en la Plaza Cívica Capitan General Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de San Salvador. pic.twitter.com/DmkgUvp25I — Neto Muyshondt (@emuyshondt) 3 de mayo de 2019

La delegación distrital solo puso como condiciones que se respete la infraestructura de la plaza y se procure mantener limpio el lugar durante los días que tenga lugar la organización del evento.

De igual manera, la delegación pidió que respeten los niveles permitidos de ruido en los contornos de la plaza para evitar sanciones en contra de la organización de la toma de posesión. Especificó que, entre las 6:01 a.m. y las 10:00 a.m., se permite un máximo de 75 decibeles de ruido, mientras que, entre las 9:01 p.m. y las 6:00 a.m., el máximo permitido es de 70 decibeles.

La toma de posesión tendrá lugar el sábado 1 de junio y tendrá un presupuesto de $ 1 millón de dólares, pese a que el equipo de Bukele solicitó en principio que el gasto para el evento no excediera los $ 900 mil.

Este presupuesto inicial se había basado en la misma cifra que se ocupó para hacer el traspaso de mando en 2014, cuando asumió el presidente Salvador Sánchez Cerén.