Avalan bondades agronómicas del tomate Cuscatlán

Extensionistas del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Enrique Álvarez Córdova (CENTA) realizaron una gira de observación con pequeños productores de los cantones San Rafael y Loma Larga, del municipio de Tacuba, en Ahuachapán, para conocer más sobre la producción de hortalizas, especialmente el tomate CENTA Cuscatlán (CC), liberado en noviembre de 2017.

Héctor Manuel Rubio Sermeño, extensionista de la agencia CENTA Tacuba, destacó que el objetivo de esta gira es que los productores conozcan las nuevas tecnologías que pone a disposición la institución con la idea de que aumenten la productividad en sus fincas; además, fortalecerlos de conocimientos sobre la diversificación agrícola.

María Esther Saldaña, Wenceslao Amaya, Maximiliano Mulato y Melvin Galicia visitaron la finca de los Contrera, ubicada en el cantón San Juan El Espino, de Atiquizaya, Ahuachapán, donde observaron el desarrollo de la nueva variedad de tomate CC.

Estos productores vieron que el cultivo de tomate se adapta a campo abierto y es resistente a las principales plagas y enfermedades que lo atacan; asimismo, ratificaron que es un material de polinización libre que pueden seleccionar ellos mismos los mejores frutos y sacar su propia semilla.

Cecilia de Saade y Héctor Manuel Rubio abordaron temáticas relacionadas con los métodos de reproducción de semilla del cultivo de tomate CC, métodos de siembra, labores culturales, y explicaron la importancia de la diversificación agrícola en la finca, observando los cultivos de cebolla, chile dulce, pepino y yuca sembrados en campo abierto y también bajo condiciones protegidas en macrotúneles.

Melvin Eliseo Galicia, productor del cantón San Rafael, expresó: “Me voy emocionado porque he visto que este tomate es resistente a la virosis en campo abierto, tiene bastante carga y el precio por la compra de la semilla es de bajo costo, y la diferencia es que se puede seleccionar el fruto para la recolección de la semilla, es jugoso y me llevo varios frutos para sacar mi propia semilla, porque me gustó su color y sabor”.