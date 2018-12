Avalan decreto para trasladar a 3,000 reos detenidos en bartolinas

Alrededor de 3,000 reos detenidos en bartolinas de la Policía Nacional Civil serán trasladados, en una primera fase, hacia centros penitenciarios sin autorización previa de un juez.

Ayer la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa acordó emitir y aprobar este día un decreto transitorio de un año para evitar el proceso burocrático de pedir autorización previa a un juez. Con la medida, la Dirección de Centros Penales únicamente quedaría obligada a informar dentro de 24 horas después del traslado.

Según las autoridades de Seguridad y Centros Penales que llegaron a la comisión, con esto se busca cumplir una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó reducir el hacinamiento y cumplir la ley para que las bartolinas alberguen a quienes son detenidos por 72 horas antes de ser acusados en los tribunales.

Las autoridades se comprometieron a habilitar un espacio para informar a los familiares.

El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que con la inauguración del Centro de Detención Menor en Santa Ana tendrán espacio para mover a los primeros 3,000 reos. Aseguró que en enero o febrero de 2019 esperan concluir la construcción de otro centro de detención en Izalco, Sonsonate, y terminar de mover a los 4,700 presos que contabilizaban hasta ayer.

"No se va a sobresaturar porque ya hay centros penitenciarios disponibles con los espacios que van a corresponder", alegó el director de Centro de Penales, Marco Tulio Lima.

El viceministro de Seguridad, Raúl López, aceptó que las bartolinas no han sido diseñadas para mantener a los presos, pues enfrentan varias dificultades, entre esas que la PNC ocupa una gran cantidad de elementos para cuidar en bartolinas y descuida otras tareas, no tiene presupuesto para la alimentación, hay riesgo de fuga, los privados de libertad no tienen acceso a servicios de salud y duermen en situaciones inadecuadas.