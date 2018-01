Avalan votar con DUI vencido en los comicios de marzo

La Asamblea Legislativa aprobó ayer que los salvadoreños puedan usar su Documento Único de Identidad (DUI) vencido para votar en las elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa y concejos municipales del domingo 4 de marzo de este año.

El decreto transitorio fue aprobado con 47 votos favorables de los diputados de ARENA, GANA, PCN y PDC. Diecinueve diputados del FMLN votaron en contra. La medida será efectiva si el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, no se opone. Anteriormente, los diputados del Frente habían advertido que el mandatario podría vetar el decreto.

“Todos aquellos Documentos Únicos de Identidad que a la fecha se encuentran vencidos podrán ser utilizados para ejercer el derecho al voto en las elecciones que se celebrarán el 4 de marzo de 2018. La validez de los referidos Documentos Únicos de Identidad servirá únicamente para ejercer el derecho al que se refiere el inciso anterior”, reza el dictamen 29, que contiene la disposición transitoria.

Según el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), hasta el 21 de diciembre de 2017 reportaban 188,239 documentos vencidos. Esa misma institución de Gobierno dijo a los diputados el año pasado que corrían el riesgo de ser demandados por incumplir el contrato con la empresa encargada de emitir el DUI, Mühlbauer.

Antes de la votación, el diputado del FMLN Nelson Quintanilla adelantó que su partido no daría los votos para un decreto que “a todas luces busca hacer fraude” y “ viola la Constitución”. El diputado del PCN Mario Ponce respondió que si eso fuera así, configuraron fraude para la elección presidencial.

Después de la votación y tras los aplausos de los partidos de derecha, el diputado de ARENA Rodrigo Ávila dijo que hicieron lo correcto dándole la legalidad a la medida, pues el DUI le sirve a los ciudadanos como instrumento de identificación al momento de votar. Además, alegó que muchos no pueden renovar su documento por razones económicas.

“A mí, en lo particular, me parece una argucia electorera y, hasta cierto punto, perversa no querer que la gente vaya a votar, sobre todo teniendo la conciencia de que miles de ciudadanos, por cuestiones económicas, no han podido renovar su DUI”, sostuvo el arenero.