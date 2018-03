Avanza investigación sobre incidencia de Odebrecht en el país

Lee también

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, informó que recientemente tuvo comunicación con su homólogo brasileño para intercambiar información sobre la posible incidencia de fondos provenientes de ilícitos, canalizados por medio de la empresa constructora brasileña Odebrecht en El Salvador.Meléndez afirmó que el fiscal de Brasil podría convocar próximamente a una reunión de los fiscales generales de los países donde llegaron los fondos provenientes de los sobornos de la constructora.“No puedo adelantar detalles. Lo que sí le puedo decir es que nosotros hemos tenido una comunicación con autoridades de la Fiscalía brasileña. No puedo adelantar, porque en eso estamos ahorita, pero hemos tenido comunicación directa con la Fiscalía de Brasil. El fiscal de Brasil va a hacer una reunión de fiscales de países que han tenido que ver con esto”, declaró el funcionario.El diario Folha de Sao Paulo reveló en diciembre pasado que la empresa constructora Odebrecht, implicada en un caso de millonarios sobornos en varios países de Latinoamérica, canalizó alrededor de $1.5 millones para la campaña presidencial del expresidente Mauricio Funes, a través del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil. Según el medio brasileño, la constructora afirmó ante la justicia de ese país que una parte del dinero ilícito destinado al PT fue para la campaña presidencial de Funes.La principal prueba que supuestamente vincula a Funes con el caso es un documento incautado a representantes de Odebrecht en el que se establece, en lenguaje cifrado, que la empresa desembolsó dinero para el “evento” (campaña presidencial).Según la publicación, el desembolso provenía de una caja que tenía el PT en la empresa y se hizo por intermediación de la ex primera dama Vanda Pignato.El medio también consignó que fue autorizado por el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien, al igual que Odebrecht, está involucrado en el escándalo de pago de sobornos en los contratos de la petrolera Petrobras.Posterior a la publicación, el fiscal adjunto del país, Aquiles Parada, dijo que el país intercambiaba información con las autoridades brasileñas.Folha de Sao Paulo destacó que el desembolso fue otorgado a Joao Santana, publicista que lideró la campaña de Funes y quien cinco semanas después de que el exmandatario ganó la presidencia fundó Polistepeque, empresa de publicidad a la cual el primer gobierno de izquierda dio $2.8 millones en contratos.El sistema judicial brasileño condenó recientemente a Santana a ocho años de prisión por presuntamente participar en la red de corrupción de Petrobras.Tanto el expresidente Funes como la ex primera dama han negado en reiteradas ocasiones que en alguna ocasión hayan recibido dinero por parte de la empresa brasileña por gestión del PT, del cual Pignato fue militante. Ayer el exmandatario publicó en redes sociales: “Hablar de una investigación en este caso es otro show mediático de FGR. Esta empresa no se benefició con ningún contrato en el país”.Odebrecht fue una de las únicas dos empresas precalificadas por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) para la finalización de la central hidroeléctrica El Chaparral. Esto después de lo suscitado con ASTALDI, la empresa a la que el Gobierno le terminó pagando $108.5 millones por una obra inconclusa, pese a tener un contrato llave en mano. La FGR mantiene una investigación activa para determinar si hubo irregularidades en reste proceso.