Ávila: "Juramento violenta la constitución"

El juramento hecho por los diputados oficialistas ante el presidente de la República, Nayib Bukele, violenta el artículo 125 de la Constitución de la República, dijo el diputado por ARENA, Rodrigo Ávila.

Dicho artículo expresa, literalmente, que "los Diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan". Esto, según Ávila, implica también al presidente de la República.

"Hoy a todas luces quedó patentizado que el mandato imperativo viene desde la presidencia", dijo Ávila.

Ayer, durante su discurso en la Asamblea, Bukele llamó a los 64 diputados afines a levantar su mano para luego expresar: "Juramos defender lo conquistado, luchar pacíficamente contra todo enemigo, contra todo obstáculo, contra toda barrera, juramos defender nuestras futuras conquistas, no dejar que los que nos hicieron sufrir vuelvan al poder jamás, no dejar que vuelvan a saquear nuestra patria, juramos que estaremos juntos y que no nos dejaremos solos en las próximas luchas que vendrán, nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para sacar adelante nuestro país".

Por su parte, el también diputado por ARENA, Ricardo Godoy, expresó que le toma la palabra al presidente: "vamos a defender lo que queda de democracia en este país y sí vamos a trabajar en función del pueblo salvadoreño que se lo merece".

Endeudamiento. Algunos salvadoreños también reclamaron el nivel de endeudamiento en el que ha caído el país en dos años.

Informe sin datos

Los legisladores no afines al oficialismo, además, lamentaron que el presidente se limitara a dar un discurso en el que buscó la confrontación más que la rendición de cuentas.

"Nosotros esperábamos escuchar un informe de los logros, de los proyectos que, desde el Ejecutivo, se pudieron haber hecho. Lamentablemente, no escuchamos ningún informe a la población. Solo vimos más de lo mismo", cuestionó la diputada Dina Argueta, del FMLN.

Los diputados criticaron que el presidente utilizara su discurso para posicionar a la prensa y a la oposición como enemiga. Así como para minimizar las voces disidentes de la sociedad civil.

En esta misma línea, Godoy aseguró que se dejaron afuera los grandes temas a los que el país debería prestar especial atención.

"Lamentable que el gobernante no pudo hablar de los desaparecidos, del encarecimiento del costo de la vida", sostuvo el legislador.

La diputada Anabel Belloso, del FMLN, lamentó además que no se hubiese mencionado los altos índices de deuda que tiene el país y cómo se buscará hacerle frente a la crisis económica que quedó como resultado de la pandemia.

"Lo único que queda claro es que cuando no hay nada que informar de lo que se ha hecho, lo único que queda es confrontar y meter más odio entre ciudadanos", añadió Godoy.