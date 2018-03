Avión de Rais a Dominicana día de recaptura

Lee también

El avión matrícula N54HT, propiedad de Rais Group International NC LLC, despegó el pasado viernes 13 de enero de 2017, a las 9:15 de la noche, del Aeropuerto Internacional La Aurora de la Ciudad de Guatemala, hacia República Dominicana, según consta en un sitio web de rastreo de vuelos. Ese mismo día, y horas antes, el Juzgado Octavo de Instrucción giró las órdenes de recaptura del empresario Enrique Rais, su sobrino Hugo Blanco Rais y cuatro personas más.Rais y su sobrino son acusados de pertenecer a una estructura que fabricó pruebas con la ayuda del ex fiscal general Luis Martínez. Ambos están prófugos.Una semana antes de que aterrizara en República Dominicana, este jet bimotor matrícula N54HT hizo varias paradas. El recorrido inició el 7 de enero de este año, despegando del Aeropuerto de Ilopango hacia Roatán, Honduras, donde permaneció media hora en la ciudad para volar hasta Brownsville, una ciudad del condado de Cameron, Texas, Estados Unidos. En ese lugar también estuvo la misma cantidad de tiempo para luego hacer escala en Tucson, en donde permaneció un día.El viernes 13 de enero por la noche despegó hacia Punta Cana (Dominicana), y aterrizó el sábado 14 de enero a las 2:09 de la madrugada. Desde ese día, según el sitio web, el avión permanece ahí.Este avión fue utilizado por el ex fiscal general, quien hizo viajes desde el Aeropuerto de Ilopango hacia Panamá y Estados Unidos. El empresario también le prestó esta aeronave a sus amigos cercanos. Sin embargo, en marzo de 2016, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos incautó el avión y el N440KM para una investigación. La aeronave estuvo bajo medida cautelar por varios días. El empresario anticipó que se los iban a devolver porque las autoridades estadounidenses no encontraron rastros de ningún tipo de narcótico.LA PRENSA GRÁFICA contactó a Hernán Cortés, abogado del empresario y su sobrino, para consultarle sobre el movimiento de los aviones, y respondió lo siguiente: “Mire, yo no sé nada y honestamente le digo que ni quiero saberlo. Lo que todo el equipo de abogados estamos haciendo es trabajar para revertir legalmente este proceso”.El viernes pasado el Juzgado Octavo de Instrucción giró la orden de captura internacional para que Rais, de nacionalidad salvadoreña y Suiza, sea buscado por INTERPOL. Esto a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que sospecha que el empresario abandonó el país a través de un punto ciego. El Juzgado de Instrucción ordenó las recapturas para cumplir la decisión de un tribunal superior: la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, que consideró que existía peligro de fuga de los imputados.A juicio de la defensa de Rais, la decisión de los magistrados es un acto arbitrario debido a que él cumplió con las medidas que le otorgaron. “Yo respeto la decisión de la cámara, pero no la comparto. Ese argumento que ellos tienen dinero y aviones para huir no es válido. Fácilmente pudieron poner una medida para inmovilizarlos”, señaló Cortés.Ulices del Dios Guzmán, también abogado de Rais, viajó a Suiza y se reunió con abogados para interponer una denuncia por los supuestos actos que han surgido luego de la captura del empresario.“Desde que este caso inició se comenzó a trabajar con ellos para interponer una denuncia en un tribunal Suizo sobre las arbitrariedades que se han cometido en contra del señor Rais”, explicó Cortés a este rotativo, quien además aseguró que el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) viajó en un vuelo comercial al país de su cliente.Silvia de Bonilla, representante de la Fundación Mujer Legal, dijo ayer que el viaje del exmagistrado de la CSJ es para proteger los derechos de Rais. “Entiendan algo: el señor Rais es suizo y lo acogen ciertas leyes y tratados internacionales. Queremos los ojos internacionales de las arbitrariedades que existen en este proceso”, comentó la abogada.Los abogados presentaron ayer una denuncia en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad, en contra de Francisco Anaya Cruz, un agente de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía, por el delito de falsedad documental e ideológica. Los defensores señalaron que el agente elaboró un acta en la cual detalló que Rais, su sobrino y el abogado Ernesto Gutiérrez estaban detenidos en la DECO cuando les leyeron sus derecho, pero ellos estaban en la FGR el 22 de agosto.Este periódico también rastreó otros aviones del empresario, incluyendo el N440KM, de la compañía Joda LLC, vinculada a la empresa de Rais. Según el sitio de rastreo, el avión permanece en las instalaciones del Aeropuerto de Ilopango. Otro de los aviones es el matrícula N237WR, pero la página web señala que “no está disponible el seguimiento público por solicitud del propietario u operador”.El Bell Ranger matrícula YS100P, propiedad de Helicópteros, S. A. de C. V, empresa de Hugo Blanco Rais, permanece desde hace dos semanas en Ilopango. Otro de los aviones es el matrícula N455FD, propiedad de Rais Group International NC LLC, que salió el 30 de diciembre del año pasado desde el aeropuerto de Toluca, México, y llegó a Guatemala, en donde hasta la fecha sigue en el aeropuerto.