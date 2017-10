Awad señala que ARENA retrasa inscripciones de aspirantes presidenciales

"La otra semana, la otra semana", dice el aspirante presidencial por ARENA, Gerardo Awad, que le responde el presidente del partido, Mauricio Interiano, sobre la fecha de inicio a las inscripciones para las presidenciales.

Según Awad, las inscripciones debieron comenzar el 12 de septiembre como el COENA programó pero no ha sido así.

"Yo he estado hablando con el presidente COENA y cada semana me ha dicho que la próxima semana va a ser, ya llevo casi un mes hablándole y esperando y me dice que va a ser la próxima. Por favor, abran y la inscripción para ver cuál va a ser el reglamento", declaró Awad.

El aspirante dijo que las inscripciones son necesarias para que los precandidatos sigan la misma línea y tengan el respaldo del partido en sus recorridos territoriales.

Además señaló supuestas presiones para dilatar el proceso, sin embargo, no detalló de dónde vienen o quiénes las están haciendo.