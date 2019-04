Axel, un bebé con enfermedad hepática, necesita un nuevo hígado

Apenas tiene cinco meses de haber nacido. Vestido con un mameluco a rayas, parece dormir con total tranquilidad en su coche en la estrecha sala de su casa, en una colonia popular en el centro del barrio Lourdes, municipio de Colón, departamento de La Libertad.

A sus costados, su madre está sentada a su derecha en un sofá y su padre sentado a su izquierda en otro. Ambos intentan aplacar el calor con un pequeño ventilador mientras cuentan su pena: Axel André vino al mundo con atresia de vías biliares, que en otras palabras significa que no tiene conectados sus intestinos con su hígado, por lo tanto no fluyen la bilis ni otros líquidos que necesita el hígado.

El diagnóstico es exclusivo de los bebés recién nacidos y en principio puede curarse con una cirugía, pero a estas alturas el daño hepático que sufre Axel André es tan crónico que ya tiene cirrosis. Una enfermedad irreversible cuyo único tratamiento directo es el trasplante de hígado.

Después de un embarazo que transcurrió sin ninguna complicación ni anormalidad y que culminó a las 39 semanas con una inducción a cesárea, Keiry, su madre; y Christian, su padre, notaron que el niño tenía los ojos muy amarillos y cuando fueron al primer control del bebé en la unidad de salud de su localidad, a los 15 días de haber nacido, les dijeron que era normal, que solo necesitaba un poco más de sol.

"A los 18 días de nacido, lo volví a llevar y me dijeron que no estaba hinchadito de nada, no le hicieron ningún examen ni nada, solo lo tocaron y me dijeron que a veces los niños se ponen así, que era normal, que a los días se le tenía que desaparecer y me dijeron que lo siguiera sacando al sol", narró Keiry.

Inquietos, decidieron pagar una consulta privada en una clínica de Santa Tecla para escuchar una segunda opinión, pero la respuesta fue la misma.

Cuando Axel André cumplió un mes, lo volvieron a llevar a la misma clínica privada de Santa Tecla y esta vez la suposición fue otra: problema de incompatibilidad con la leche materna.

"Le dejé de dar de mamar, pero no se le quitó lo amarillo", anotó Keiry.

Para el 26 de diciembre, cumplidos poco más de dos meses del nacimiento, lo llevaron por tercera vez a Santa Tecla. De nuevo, sin exámenes de nada, solo con tocarlo, esta vez le detectaron el hígado hinchado y fue suficiente para remitirlo de emergencia al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.

La fecha no ayudó en nada. Todos los especialistas estaban de vacaciones navideñas y regresaban hasta el 3 de enero. La única opción fue pagar una ultrasonografía abdominal en un laboratorio privado, donde le detectaron la ausencia de las vías biliares.

Dos días después, el 28 de diciembre, lo hospitalizaron. Estuvieron allí hasta el último día del año sin novedades. Les dijeron que iban a operarlo y no lo hicieron. Los despacharon y les dijeron que regresaran el 3 de enero para realizarse una resonancia electromagnética que tampoco le hicieron.

"Nos quedamos tres días en el Bloom, desde el 28 al 31, porque supuestamente lo iban a operar, porque a ellos se les tiene que operar rápido. Pero le dieron el alta y nos dijeron que regresáramos el 3 cuando ya hubieran regresado los especialistas. Me tuvieron desde ese día: ‘Lo vamos a operar mañana’. ‘Lo vamos a operar mañana’, y así me tuvieron hasta el 10 que lo operaron, pero él ya estaba bien a destiempo", apuntó.

La operación, que consistió en quitarle un pedazo de intestino para unirle los intestinos con el hígado y "crear" sus vías biliares, no funcionó.

"El gastroenterólogo del Bloom nos dijo que la cirugía en él no funcionó, que el único tratamiento directo es el trasplante. Nos dijo que estos niños pueden vivir un año o dos, pero depende de ellos. Cuánto tiempo duren depende de ellos, porque están propensos a tener hemorragias y desangrarse", agregó la madre.

En El Salvador no existe ninguna posibilidad de realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas. Y, según Keiry y Christian, un procedimiento de estos en Estados Unidos está valorado en $250,000. Pero conseguir $250,000 es difícil para una familia donde la madre tuvo que renunciar a su trabajo como recepcionista para dedicarse al cuido a tiempo completo del niño; y donde el padre se desempeña como muestrero en una fábrica textil, ganando poco más del mínimo haciendo muestras de camisas.

Esos pocos recursos económicos ya tienen destino: además del pago de casa, recibos de servicios, alimentación y estudios de su hija mayor, Heyli Nicole de cinco años, deben alcanzar para comprar los medicamentos que están sirviendo como controladores y que mantienen estabilizado al bebé.

Son dos fármacos: una caja de 50 tabletas que cuesta $80 y que se acaba cada 50 días y otra caja que se acaba cada cinco días que vale $20.

"Los especialistas han sido claros conmigo: va a llegar un momento en el que ya no lo voy a poder mantener estable, va a llegar el momento en el que él va a sufrir una hemorragia", manifestó Keiry. De hecho, la última vez que tuvieron que salir corriendo al Bloom, en bus, un trayecto de casi 2 horas desde su casa, a Axel tuvieron que hacerle transfusiones de sangre.

La familia ha creado en la red social Facebook una página llamada "Ayudemos a Axel". Y también han creado una cuenta en el Banco Agrícola y otra en TigoMoney para recibir ayuda, porque en El Salvador no hay ninguna asociación que se dedique a trabajar el tema de los trasplantes de hígado, porque además es un diagnóstico muy raro en los recién nacidos.

"Es bien frustrante ver cómo él se va deteriorando y uno no puede hacer nada, porque no es algo que uno pueda curarle en el momento, como una gripe que se le puede dar algo en el momento, pero saber que la única posibilidad es trasplantarlo, saber que aquí no hay posibilidad, saber que hay que hacer un procedimiento enorme para poder mejorarle la vida y más sabiendo que no estoy trabajando y que no hay nadie que nos diga ‘le vamos ayudar’ es bien triste para nosotros", expresó Keiry.