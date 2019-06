Ayudo a pensar en el futuro para decidir hoy"

Ha estado interesado en la tecnología desde temprana edad. La vida lo ha llevado a ser ingeniero, empresario, creativo publicitario, periodista, conferencista, escritor, profesor y futurista. Ha publicado más de 20 libros sobre sus experiencias en publicidad, programación y diseño interactivo.

¿Cómo se titulará su conferencia del Social Media Day y cuáles serán algunas de las ideas que compartirá en ella?

La charla se llama "The World Is your Canvas", y la idea central que explora es la de que en esta época ya no basta con aplicar la creatividad para hacer anuncios, sino para reinventar el mundo en que vivimos.

¿El contenido de la charla será muy diferente al taller que impartirá un día después?

Sí. La charla tiene que ver con el futuro, mientras que el taller tiene que ver con aprender a generar ideas de innovación. El taller se llama "Ideas innovadoras con tecnología y storytelling".

¿Qué personas deben asistir al Social Media Day y a su taller? ¿Qué podrán aprender de sus mensajes?

Cualquier persona con inquietudes creativas. Desde cómo hacer mejor su trabajo hasta cómo navegar la incertidumbre de estos tiempos.

¿Cómo internet ha transformado al mundo de la publicidad y a las empresas o instituciones?

En muchos aspectos, probablemente uno de los más importantes sea la expectativa que los consumidores tienen al respecto de cómo quieren ser tratados por las marcas y sus productos.

¿Cómo es para usted ser un consultor de creatividad e innovación? ¿Cómo apoya a personas o empresas en sus objetivos?

Les ayudo a pensar mejor en el futuro para que puedan tomar mejores decisiones en el presente.

¿Cómo podemos prepararnos para el futuro en estos tiempos de tantos cambios?

Sabiendo que el futuro no existe de forma predeterminada, y que lo único que cuenta son nuestras decisiones.

¿En su carrera cuál ha sido el proyecto que más le ha satisfecho?

Soy muy feliz viendo crecer a mi hija.