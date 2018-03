Ayutuxtepeque amaneció con paredes manchadas con mensajes contra el alcalde

Lee también

Varias paredes amanecieron manchadas este sábado en diferentes puntos del municipio de Ayutuxtepeque, en las que se enviaban mensajes contra el alcalde Alejandro Nóchez, de ARENA.Entre algunos de los mensajes dejados con aerosol se leía "Nochez no sos nuestro alcalde. F. ARENA", "Nochez dónde están las obras" o "Nochez no derrochez los impuestos".El edil dijo que, por el momento, no acusa a nadie de haber realizado los "actos vandálicos" y la alcaldía borró con pintura blanca todos los mensajes encontrados.Entre los puntos manchados se encuentran paredes de las instalaciones municipales, la parroquia San Sebastián Martir, la entrada a la residencial Santísima Trinidad, entre otroos lugares.