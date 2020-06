BANDESAL discrepa de ampliar rango para créditos

En contra de que se incluyan a micro, pequeños y medianos empresarios del sector informal que tengan categoría crediticia "C" como candidatos a los créditos que se entregarán con el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA) está el presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), Juan Pablo Durán.

"Si nos vamos con personas que antes de la pandemia no habían pagado tres meses seguidos, es obvio y evidente que le estás dando dinero a alguien que no te va a pagar, sabiendo que es estatal y sabiendo que es un fideicomiso. Lo único que está en juego es su categoría pero ya la tenían mala, así que no pierden nada, es simple, va a ser dinero que no vamos a recuperar, por eso es que no estamos de acuerdo en que bajemos a categorías superiores a la A y B", dijo el funcionario.

Sobre BANDESAL recaerá la responsabilidad de canalizar recursos para que micro, pequeñas y medianas empresas se recuperen de los impactos de la emergencia, si se aprueba la propuesta tal y como la presentó el Gobierno.

En total, el FIREMPRESA se conformará con $600 millones.

La distribución es la siguiente: $140 millones para el subsidio de pago de planillas salariales, $360 millones para otorgar préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas del sector formal; y los restantes $100 millones para créditos a micro, pequeños y medianos empresarios del sector informal.

Hace algunos días, representantes del sector privado manifestaron la importancia de ampliar el rango de candidatos a los créditos, incluso a los que tienen categoría crediticia "C". Este punto lo apoyan los diputados; consideran que así se puede beneficiar a quienes lo necesitan.

Durán fue enfático en decir que con los $100 millones destinados al sector informal solo pueden atender a aquellos que tienen un récord limpio, no a quienes lo tienen malo y tampoco a los que no están bancarizados. "No podemos inventar, no podemos ir a hacer análisis y querer sumar personas que nunca en su vida han tenido un pequeño crédito $500 o $1,000 porque si nos ponemos a eso sí vamos a ir a cazar brujas", remarcó el presidente de BANDESAL ante los diputados de la comisión de Hacienda .

La diputada del FMLN Yanci Urbina explicó a las autoridades del Banco que personas que potencialmente pueden ser sujetos de crédito han manifestado la importancia de ampliar el rango de categorías que pueden aplicar.

Por su parte, el diputado del PCN Francisco Merino consideró que este mecanismo de financiamiento con condiciones blandas "es necesario para que el empresariado micro, pequeño y mediano puedan afrontar esta crisis".

Los parlamentarios instaron a BANDESAL a que garantice el uso adecuado de los fondos y que no se vayan a beneficiar a quienes no necesitan el dinero.