Baches dañan calle de la lotificación asturias

Habitantes de la lotificación Asturias, del cantón El Carmen de San Pedro Masahuat, en La Paz, denuncian el mal estado que se encuentra la calle principal de la comunidad.

Solicitan a las autoridades de la alcaldía de la localidad y del Ministerio de Obras Públicas (MOP) su pronta intervención porque esta vía es utilizada a diario por muchos estudiantes, adultos, ancianos y personas con discapacidad.

"Todas las calles presentan serios daños porque el agua que baja desde una comunidad cercana viene a parar a esta zona, se acumula y se generan enormes charcos que parecen barrancas", dijo Edith Díaz, habitante de la comunidad.

En varios tramos de la calle se localizan baches que sobrepasan el 1.5 metros y algunos con una profundidad mayor a los 50 centímetros, los conductores lamentan el mal estado porque sus vehículos se dañan, dijeron.

"La vez pasada casi le llega agua al motor de mi carro, transitaba, transitaba de noche, no me fijé y me metí a un hoyo bien profundo, al mal estado de la calle se suma el problema de la falta de alumbrado público. Ojalá algún día tengamos el privilegio de tener bonito nuestro lugar de residencia", dijo Cruz Martínez, habitante del lugar.

Mientras que, un empleado de la alcaldía de San Pedro Masahuat mencionó que a partir del mes de julio empezarán a intervenir la calle de esta comunidad.

"La Unidad de Proyectos está trabajando en la carpeta, dentro de poco se mejorarán esas calles", se limitó a detallar el trabajador municipal, quien prefirió omitir su identidad.