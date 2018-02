Bachillerato en música inicia con 10 alumnos

“Decidí venir a estudiar acá desde San Salvador para perseverar en la cultura. Me encanta la música, tocar flauta dulce, guitarra y piano”, contó Regina Elizabeth Sorto Mendoza.

Ella forma parte de los alumnos inscritos en el Bachillerato Técnico Vocacional en Música, que por primera vez se imparte en el Instituto Nacional Dr. Sarbelio Navarrete de San Vicente (INSAVI), como parte de las opciones recientes que ofrece el Ministerio de Educación (MINED) para este año.

Pero esta nueva iniciativa de formación media no ha tenido mucho eco en los vicentinos, principalmente en los padres de familia, quienes debido a la falta de información específica no ven en la carrera de la música una alternativa de estudio para sus hijos, afirma Jesús Armando Cruz, coordinador del bachillerato en el INSAVI.

Las clases han iniciado con 10 alumnos, incluyendo a cuatro señoritas. De acuerdo con el maestro, las expectativas en cuanto al número de estudiantes en San Vicente eran altas, tomando en cuenta que el departamento es cuna de músicos y orquestas de mucho renombre.

“Se inscribieron 15, pero al inicio de las clases unos se pasaron a otras secciones y nos hemos quedado con 10. Realmente esperábamos que fuera diferente por lo característico de San Vicente, pero vamos a esperar porque aún falta tiempo para que se sigan anotando”, comentó Cruz.

El docente consideró que es necesario que se oficialice la Licenciatura en Música que se anunció cuando se dio a conocer el nuevo bachillerato, ya que sería importante para la proyección de esta opción de estudios.

“La formación en música no se considera importante como otras carreras que ‘sí dan de comer’, pero es porque no se conoce el pénsum, la formación es integral, no reciben solo música. Sí se puede trabajar en esta rama. También es importante la licenciatura para animarles, pero no se ha sabido más del anuncio que se hizo”, agregó el coordinador.

El INSAVI cuenta con más de 1,400 estudiantes con variedad de opciones, y entre los bachilleratos con más demanda están los técnicos industrial-mecánico automotriz y salud, según registros de la institución. El bachillerato en música solo se imparte en cuatro institutos del país.