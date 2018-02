Bachillerato musical con buena aceptación

El Instituto Nacional de Usulután (INU); el Instituto Nacional Alejandro de Humboldt, en Ahuachapán; y el Instituto Nacional Doctor Sarbelio Navarrete, en San Vicente, fueron seleccionados para brindar este año el Bachillerato Técnico Vocacional en Música. En Ahuachapán y San Vicente la cantidad de alumnos inscritos no sobrepasaron los 10, según notas publicadas por LA PRENSA GRÁFICA días atrás.

Sin embargo, en el INU la situación es diferente, ya que según su director, Juan Bautista Girón, cuentan con 30 estudiantes matriculados e incluso la cifra pudo haber sido mayor, pero se vieron en la necesidad de hacer un filtro por la demanda de jóvenes que enviaron su solicitud de ingreso.

“Me preguntaban de qué iba a comer y yo les explicaba que podría ser director de una orquesta... lo que me ha motivado”.

Miguel Aguilar, estudiante del INU

“La demanda que hubo a la oferta que presentamos fue exagerada, y como no podíamos atender tanta población, realizamos unas estrategias sobre cómo saber si el estudiante venía orientado hacia qué clase de bachillerato es, competencias de usar un instrumento musical determinado, hablamos con los padres de familia si estaban convencidos de que si el bachillerato en música era una opción importante para la vida de sus hijos”, indicó Girón, quien dijo que esperaba interés de parte de los usulutecos y sectores aledaños.

El director del INU dijo que es uno de los bachilleratos más integrales con los que cuentan en la institución, ya que aparte de salir capacitados en la música, aprenden las materias básicas.

“El estudiante obviamente va a salir como un músico, pero también puede formar parte de un coro, un teatro y todo lo que es arte”, señaló el docente.

Entre los proyectos que tiene el INU con el bachillerato está que el grupo de estudiantes podrá asistir a eventos que le solicite la comunidad educativa, a excepción de actividades políticas, donde no pueden formar parte, según el reglamento institucional.

Carlos Henríquez Araujo, maestro de música, manifestó que cuentan con la mayoría de instrumentos de cuerda y de viento necesarios, así como la marimba y el piano como instrumentos de percusión.

La institución educativa se ha caracterizado en su historia con la INUS Band como una de las bandas de paz más famosas y de mejor desempeño en el país.

“El bachillerato ha venido a fortalecer el área musical, el arte, la música, y darle ese aporte significativo a la comunidad usuluteca... Hay mucho talento en Usulután e incluso hay muchos que ya no tenían edad para poder ingresar al bachillerato y que mostraron interés”, dijo Henríquez Araujo.

Rebeca Rodríguez, de 16 años, manifestó que su motivación principal para optar por el bachillerato en música fue que desde pequeña le gustaron los instrumentos musicales.

“Me pareció una oportunidad grandiosa este bachillerato porque así mis habilidades se van a desarrollar más y voy a tener ese contacto mayor con el instrumento, la música, conocer más de ella y que ella me hace vivir. Me encanta y cada día me anima más a venir a aprender saxofón”, expresó la estudiante, quien espera obtener una beca para seguir con sus estudios en el extranjero y ser directora de orquesta.

30

son los estudiantes que están matriculados en el nuevo bachillerato que ofrece el instituto Usulután