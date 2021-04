Bachilleres destacan en competencia de robótica

Andrea Muñoz, Silvia Amaya y Belén Martínez, estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Angloamericano, se agenciaron una acreditación para participar en la Expociencias 2021 que se llevará a cabo en Durango, México, a finales de este año, luego de haber participado con su proyecto "Microscopio Automatizado lego ev3" en la II Expociencias Guatemala 2020, organizada por la universidad Montano College.

"Se trata de un microscopio robótico, pero una de las partes novedosas es que permite ver cuatro muestras al mismo tiempo; a diferencia de uno convencional, que hay que estar cambiando la placa una y otra vez", explicó Silvia sobre en qué consiste el proyecto, con el cual también participaron en la II Feria Científica para centros educativos, organizada por la Universidad del Valle, en Guatemala, en septiembre del año pasado; y en la V Expociencias organizada en diciembre de 2020 por la Fundación Club de Ciencias de Chile, que es miembro de activo del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina MILSET AMLAT.

Con el microscopio robótico se pueden hacer observaciones inclusive de forma remota, por medio de un teléfono celular, ya que le adaptaron una cámara aparte del kit de lego con el que fue construido.

"Este microscopio robótico podría ser útil hasta en las clases virtuales, y también en las clases presenciales, porque los alumnos siempre están ‘¡Yo quiero ver! ¡Yo quiero ver!’ y hacen una gran fila y se arma alboroto, pero por la cámara que le adaptamos se puede proyectar en cualquier dispositivo, para que todos vean al mismo tiempo. Inclusive permite un mayor registro porque permite tomar foto y video", explicó Silvia.

El docente que las impulsó a desarrollar este proyecto es su maestro de Informática, Saúl Rivera, quien ha sido nombrado recientemente el coordinador de Expociencias en El Salvador.

Rivera tiene por lo menos una decena de proyectos en mente, pero posee una limitación: solo dispone de dos kits de lego, valorados en más de $700: si quiere armar un proyecto, debe desarmar otro.

En sus 20 años como docente, ha llevado tanto a alumnos de escuelas públicas como de colegios privados a competencias de este tipo, pero lamenta que hay poco apoyo desde el Ministerio de Educación para promover estas actividades.

"A mí me da tristeza. Tengo amigos que trabajan en el MINED y tienen los kits tirados, valen entre $700 y $800, y allí los tienen tirados, porque a los maestros no les han dado una capacitación para que los usen. A los alumnos no les interesa porque el maestro no los impulsa, pero cómo los va a impulsar si él no sabe", señaló.

Tras ganar esta acreditación, Rivera ha solicitado a la Secretaría de Innovación apoyo económico para que sus alumnas puedan viajar a Durango, México, en caso de que así lo permita la pandemia.