Bad Bunny sorprendió al mundo de WWE: mira los mejores momentos de su lucha en WrestleMania 37 | VIDEO

Bad Bunny cumplió con su sueño de debutar en WrestleMania: junto a Damian Priest, el cantante urbano consiguió su primera victoria en WWE frente a The Miz y Jhon Morrison. Pese a lo que se esperaba, el intérprete de éxitos como ‘Booker T’ o ‘Safaera’ demostró gran manejo del ring y consiguió varias llaves que dejaron sin palabras al mundo de WWE.

Esta rivalidad entre The Miz y Jhon Morrison inició en Royal Rumble, cuando ambos quisieron cantar con el ‘Conejo Malo’. Pese al ofrecimiento, Bad Bunny se negó y les tiró la puerta en la cara.

Cabe destacar que el artista entonó su canción ‘Booker-T’ en la Batalla Real. Sin embargo, luego se conoció que habían firmado un acuerdo millonario por unos meses que incluía una lucha a pedido del propio artista, quien es un fiel seguidor de la lucha libre.

Para que sea más parejo y también para darle un push, Damian Priest se sumó a Bad Bunny para enfrentar a la pareja de Jhon Morrison y The Miz en WrestleMania 37.

Pese a las críticas, el cantante puertorriqueño no decepcionó y mostró la mejor performance de un artista en toda la historia de la WWE. Bad Bunny mostró todo lo que había entrenado en el Performance Center: aplicó llaves con maestría, hizo una plancha voladora y consiguió el pin para su primera victoria en WWE.

Bad Bunny debutó en WrestleMania con triunfo frente a The Miz y Jhon Morrison | Foto: WWE

Bad Bunny debutó en WrestleMania con triunfo frente a The Miz y Jhon Morrison | Foto: WWE

Bad Bunny debutó en WrestleMania con triunfo frente a The Miz y Jhon Morrison | Foto: WWE

Bad Bunny debutó en WrestleMania con triunfo frente a The Miz y Jhon Morrison | Foto: WWE

Bad Bunny debutó en WrestleMania con triunfo frente a The Miz y Jhon Morrison | Foto: WWE

Bad Bunny debutó en WrestleMania con triunfo frente a The Miz y Jhon Morrison | Foto: WWE

Cartelera WrestleMania domingo 11 de abril

Roman Reigns (c) (con Paul Heyman) vs. Edge vs. Daniel Bryan por el título Universal

Asuka (c) vs. Rhea Ripley por el título femenino de RAW

Bray ‘The Fiend’ Wyatt (con Alexa Bliss) vs. Randy Orton

Kevin Owens vs. Sami Zayn (con Logan Paul)

Big E (c) vs. Apollo Crews por el título Intercontinental

Riddle (c) vs. Sheamus por el título de los Estados Unidos