Baja cantidad de condenas por violencia contra la mujer en El Salvador

Las condenas en procesos judiciales por violencia física contra las mujeres y por feminicidios disminuyeron en el periodo del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022, de acuerdo con datos de la misma Fiscalía General de la República (FGR), respecto al mismo periodo del 2020-2021.

La Fiscalía obtuvo en violencia feminicida un total de 164 condenas del 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021. Mientras que en ese mismo periodo de 2021-2022 consiguió 54 condenas.

En casos de violencia física, en el mismo lapso de tiempo de 2020-2021 los Juzgados Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) decretaron 96 condenas, mientras que en 2021-2022 fueron 86.

Los datos fueron extraídos de las dos últimas memorias de labores de la FGR.

"Advertimos de que en los casos de muertes violentas de mujeres hay una disminución sensible de acceso a la justicia", sostiene Silvia Juárez, investigadora de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

"En violencia física sí notamos que hay una situación que podría llamar la atención, pues de 2,807 casos para 2021 el porcentaje de condenas es del 3% y debemos preguntarnos qué ha pasado en las áreas que están viendo estos casos que pudiera haber mermado esta capacidad de respuesta", añadió.

Sostiene que pese a que las condenas para la violencia sexual sí incrementaron en 2021-2022, queda registrado que hubo un aumento en estos casos conocidos por la Fiscalía, lo cual igual es preocupante.

Angélica Rivas, de la Colectiva Feminista advirtió que respecto al acceso a la justicia para las mujeres el año pasado, las cifras de la FGR "no muestran la realidad que vive el país en el tema de violencia hacia las mujeres, porque distan de los casos en las que las mujeres no denuncian".

Enfatiza en que hay una falta por parte del Ministerio Público en cuanto a la efectividad de los elementos probatorios: "Hay una debilidad en la prueba y sobre todo en la protección a las víctimas, porque muchos de estos casos terminan en absoluciones porque la víctima ya no colabora con la institución porque se siente sola. Las víctimas necesitan un acompañamiento especializado porque están recibiendo acoso y amenazas de los agresores que, en su mayoría, son familiares".

Una lucha continua

Las vidas de Rubia y Andrea apenas comenzaban cuando se convirtieron en víctimas de diferentes tipos de violencia, la misma que había sufrido su madre desde antes que ellas nacieran.

"(Papá) Una vez me golpeó tan fuerte en la cara que perdí la visión", expresó Andrea, mientras recordaba que tenía alrededor de ocho años cuando eso sucedió.

Andrea y Rubia relataron que constantemente él usaba expresiones denigrantes para referirse a ellas. "Nos sentíamos y nos seguimos sintiendo muy humilladas. Siempre manipulaba la situación para hacer todo a su antojo y hacernos sentir culpables de sus acciones", declaró Rubia.

Ambas vivieron con su madre hasta que se divorció de su padre, un exfiscal que ahora es juez de un municipio de La Libertad. Él comenzó en el cargo con el decreto 144 que reformó la Ley de la Carrera Judicial en septiembre de 2021 y que permitió la entrada de un grupo de jueces colocados por la Corte oficialista.

Rubia lo recuerda como un hombre "machista" al que su madre siempre le tuvo temor. "Llegamos a normalizar cosas, como no teníamos relación con otros hombres no sabíamos nada y pensábamos que era normal. Ahora entendemos que no estaban bien y sabemos que significan violencia", narraron.

El día que ambas decidieron denunciarlo fue por una discusión que se salió de control. "Ese día mi papá le reventó un palo de escoba a Andrea en la espalda. Llamamos a la Policía y él nos rogaba para que lo sacáramos (de donde estaba detenido)", contó Rubia.

Antes de la audiencia ambas comentan que fueron amenazadas con sacarlas de la casa donde vivían si no retiraban los cargos en su contra. "Fuimos obligadas a decir que no nos sentíamos ofendidas, el juez ya sabía que esa la frase clave para que él quedara libre", aseveraron ambas.

El acta de audiencia inicial, con fecha del 3 de enero de 2019 y en la que el padre de las hermanas es acusado por expresiones de violencia contra la mujer y lesiones, también dicta el sobreseimiento definitivo por los dos delitos.

La misma también hacía constar que, según un peritaje de reconocimiento médico de sangre realizado a Andrea, la lesión sufrida sanaría en un periodo de cinco días. Tras una secuencia de amenazas por sacarlas de la casa, que continuó posterior a esa acusación, Andrea y Rubia tomaron nuevamente la decisión de denunciarlo ante la Policía, luego de que su padre creara un proceso de audiencia conciliatoria para realizar el desalojo. Ellas aseguran que fue "bajo influencias y abuso de poder", dado su cargo. El caso actualmente se encuentra en investigación en la División Central de Investigaciones de la Policía (DCI).

El Juzgado Especializado LEIV de San Salvador brindó medidas de protección para las víctimas el 29 de julio de 2022, para un periodo de ocho meses. En estas le prohibe al acusado hostigarlas, amenazarlas, dirigirse a ellas con frases irrespetuosas y acercarse a la vivienda.

Pero él las contrademandó en el Juzgado de Familia de Santa Tecla, donde expresó haber sufrido violencia física y patrimonial de ellas. Además, pidió medidas al juzgado, entre las cuales les prohíbe utilizar alguna red social para "difamarlo".

LA PRENSA GRÁFICA intentó pedir la postura del acusado a través de una llamada al juzgado donde él es juez, pero no fue atendida la llamada a pesar que se intentó en varias ocasiones.