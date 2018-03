Baja nivel de afluentes que abastecen de agua

Lee también

La deforestación y las escasas lluvias que se han registrado los últimos años están impactando a los afluentes naturales que circundan Ciudad Barrios, en San Miguel, al punto que algunas de sus cascadas y nacimientos se han secado o han bajado sus niveles a extremos nunca antes vistos. Esto se puede apreciar claramente a pocos kilómetros de la entrada al casco urbano del municipio, en una de las pendientes ubicadas en el cantón Nuevo Porvenir, donde hay una cascada conocida como La Llorona o El Chorrón, la cual desde febrero pasado se secó por completo.Algo similar ha ocurrido en el cantón San Matías, donde hay cinco ojos de agua o manantiales que sirven para abastecer a alrededor de 7,000 viviendas de la zona urbana de Ciudad Barrios. Y aunque las fuentes de agua de ese sector aún no se han secado, sus niveles han bajado al punto que la comuna ha tenido que realizar cambios en el suministro de agua.Juan Alberto Sánchez, gerente de la Alcaldía de Ciudad Barrios, afirmó que nunca había ocurrido algo similar, pues es la primera vez que se seca la cascada El Chorrón y que en los nacimientos ha disminuido la cantidad de agua que proveen al municipio.“Desde febrero a la fecha se ha puesto delicada la situación. No solo ahí, en El Chorrón, sino que también en las fuentes de agua que abastecen al pueblo. De los nacimientos que abastecen los cinco tanques, solo el más grande se llena, los otros quedan a la mitad. Los nacimientos han bajado su caudal”, explicó.Agregó que al bajar el nivel de los manantiales, un 30 % comparado con años anteriores, la comuna se ha visto obligada a limitar el suministro a un día de por medio. “Nos afecta que no haya agua todos los días, porque a veces no tenemos ni para realizar los quehaceres del hogar y para el negocio. Antes nos caía de 5 a 7 de la mañana y en la tarde de 3:30 a 5”, contó Armando Pastora, residente en Ciudad Barrios.