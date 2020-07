Bajan consultas por temor a virus

Orlando Marroquín, director de la Unidad de Salud del cantón San Antonio Silva, del municipio de San Miguel, indicó que en las últimas semanas se han reducido notablemente las atenciones en dicho establecimiento médico, esto debido a que las personas se mantienen en sus casas y evitan visitar centros de salud por temor a contagiarse de covid-19.

Marroquín expresó que antes de la pandemia recibían a un promedio de 40 pacientes a diario, y actualmente consultan menos de la mitad. "En algunas ocasiones se han atendido menos de 10 pacientes al día. Las personas se han mantenido en casa. Se les han dado indicaciones sobre las medidas preventivas para evitar contagios de covid-19", explicó el médico.

Agregó que hasta la fecha han realizado 100 pruebas de covid-19 a habitantes vulnerables del sector y que no se han reportado casos positivos. "No se han dado casos de covid-19, ni muertes en la zona. Se conoció un caso en (cantón) Anchico, pero no se ha confirmado", dijo Marroquín. Hace unas semanas, la alcaldía de San Miguel anunció que estaba considerando usar el cementerio del cantón San Antonio Silva para enterrar a fallecidos por covid-19, pero los habitantes se opusieron a la medida y hasta la fecha no ha sepultado a nadie contagiado de covid-19, en el lugar.