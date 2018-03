Bajan denuncias por violaciones

Lee también

Las denuncias por el delito de violación sexual en el departamento de San Miguel registradas por la Policía Nacional Civil durante 2016 disminuyeron 39 %, totalizando 108, mientras que un año antes hubo 43 denuncias más, es decir, 151 casos reportados al Sistema de Emergencias 911 o en la delegación policial.La mayoría de víctimas de violación sexual en San Miguel tiene rostro de niña o de mujer joven. También de adolescente. Y el rostro de su agresor está dibujado con trazos de cercanía: generalmente de un vecino o familiar.Los peritajes también ponen en evidencia que muchas víctimas de violación durante 2016 en el departamento migueleño fueron menores de entre cuatro y nueve años, abusados por vecinos o por alguien más cercano.El jefe de Operaciones de la PNC en San Miguel, Dagoberto Marroquín, explicó que la mayoría de denuncias fue interpuesta por madres de familia cuyos hijos fueron violados por primos, tíos, vecinos e incluso por sus progenitores.“Lo que muchas veces ocurre es que las víctimas en el momento son amenazadas y es por eso que no denuncian. Vienen a denunciar después de pasar bastante tiempo de que fueron abusadas sexualmente”, dijo Marroquín.Marroquín no descartó que hubiera más víctimas en relación con las denuncias; sin embargó, aseguró que las personas no se acercan a la autoridad por vergüenza o por miedo a que las puedan matar.El año pasado 58 personas fueron arrestadas por el delito de violación y agresión sexual, mientras que en 2015 detuvieron a 43 agresores. La PNC indicó que muchas de las detenciones fueron realizadas cuando las víctimas fueron a interponer la denuncia, pero en algunas ocasiones incluso han transcurrido años de sufrir la agresión.René (nombre cambiado) es un hombre que ahora supera los 40 años. Fue abusado sexualmente. “Duró hasta mis 13 o 14 años. No puedo decir en esa cantidad de años cuántas veces pasó. Varias veces, pero tampoco era algo que era todas las semanas ni tan repetitivo, pero sí sucedió varias veces”, cuenta.Los datos del Instituto de Medicina Legal (IML) coinciden con los de la PNC: de 108 víctimas, el 85 % fueron mujeres y el 15 % fueron hombres. Las víctimas emboscadas por un desconocido no son las más frecuentes en el departamento de San Miguel: un 9 % de los casos registrados tuvo como agresor a un “desconocido”, lo que significa que sería la categoría más baja; el 79 % de los victimarios está bajo la categoría de “conocidos” y un 12 % como “novios”.Las autoridades hicieron un llamado a todas las personas que están siendo abusadas sexualmente para que interpongan la denuncia de inmediato al Sistema de Emergencias 911, la PNC, el IML o la Fiscalía.