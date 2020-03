Bajan ventas en mercado

Vendedores que tienen sus puestos en el mercado San Nicolás, en la ciudad de San Miguel, se encuentran preocupados porque en los últimos días las ventas han bajado considerablemente, debido a la cuarentena decretada por el COVID-19.

Sandra Ayala, una vendedora de frutas y verduras del mercado, manifestó que en los últimos días en su puesto solo ha vendido $10 por lo que tiene que buscar otras alternativas para comercializar el producto que ha adquirido al crédito.

"Mantengo a toda mi familia de lo que vendo acá y desde el lunes solo he vendido $10. Esta situación es preocupante porque en la casa esperan que llevemos comida y acá no viene nadie a comprar, todo esto está muerto. A las 2 (de la tarde) cierro y me voy a "corretear" (venta ambulante) los tomates que son los que se arruinan más rápido", dijo Ayala.

Los comerciantes señalan que desde el viernes 13 la situación se ha complicado aún más. "Hoy ha estado peor, no he vendido nada, y entiendo que la gente tiene miedo de salir y contaminarse por ese virus", dijo Jacqueline Chicas, quien vende carne y pollo. Ambas comerciantes dijeron que no solo les preocupa no ganar para alimentar a su familia sino obtener el pago de sus créditos.

Fátima Membreño

[email protected]