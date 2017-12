Bajar de peso es premiado con dinero público en esta institución, denuncia ARENA

Bajar de peso es recompensado con fondos públicos en Inversiones Energéticas (INE). Así lo denunció esta mañana la sub jefa de fracción del partido ARENA, Milena Calderón Sol de Escalón.

"En la INE, por ejemplo, hay premio para quien rebaja de peso. Es en serio, lo digo porque me lo dijo una señora que se ganó un premio porque había bajado de peso. Señores, eso es jugar con los recursos del pueblo salvadoreño", dijo la diputada tricolor durante la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

Al respecto, el diputado del FMLN, Rolando Mata, dijo que esa es una situación que se debe investigar y determinar si realmente se da en la INE. "Hay que comprobar si eso se está dando, si está establecido en la ley o si es una arbitrariedad de algún empleado particular", dijo Mata.

El efemelenista adelantó que en el partido han acordado revisar el tema de las empresas públicas y que las ganancias vayan al Estado. La revisión de las finanzas de las empresas públicas fue una propuesta de ARENA.

Sobre la denuncia hecha por Calderón Sol de Escalón, el diputado de GANA Guadalupe Vásquez coincidió con Mata y pidió que se indague si realmente se da esa situación.

"Habría que investigar si es cierto, porque alguien podría decir 'a mi me dieron (dinero)' solo por decir. Tiene que justificar que se lo dieron y no solo decir 'me lo contaron'", expresó Vásquez.

Los partidos siguen en negociaciones para llegar a un acuerdo por el Presupuesto 2018. El impase está en la cantidad de millones que se aprobará para financiar el plan de gastos del próximo año.