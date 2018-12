Balneario Apanchacal lleva más de un año inhabilitado

A más de un año de haber quedado inutilizado por daños en su infraestructura, el balneario municipal Apanchacal, ubicado en el barrio Santa Bárbara, de Santa Ana, sigue cerrado al público y a la espera de ser intervenido.

Dicho espacio recreativo sufrió daños durante una fuerte tormenta en septiembre del año pasado, que provocó el colapso de una bóveda de aguas negras que pasa justo en medio de las dos piscinas del complejo.

El colapso de la bóveda provocó daños en la infraestructura del balneario, ya que arrastró la base del puente colgante que conectaba ambas piscinas, además de una parte de la base del puente vehicular que conecta una parte del barrio Santa Bárbara con el sector de la colonia IVU.

Durante la administración municipal pasada se informó que la alcaldía no poseía los fondos necesarios para la intervención; sin embargo, se dijo que en el presupuesto de este año se iban a destinar fondos para elaborar la carpeta técnica del proyecto de intervención de Apanchacal.

Ahora, la alcaldesa de Santa Ana, Milena de Escalón, asegura que la alcaldía no cuenta con ninguna carpeta sobre este proyecto y que en el caso de la bóveda de aguas negras le corresponde a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA); mientras no sea reparada, la alcaldía no puede ejecutar ningún proyecto de restauración.

"El problema principal está en una institución que se llama ANDA, porque lo que colapsó fue la salida de agua que le pertenece, y no ha dado ninguna señal de querer restaurar eso", afirmó.

Según la jefa municipal, de nada le serviría a la alcaldía contar con una carpeta técnica o iniciar un proyecto de reparación del turicentro si la ANDA no repara los daños en la bóveda.

Agregó que ya está haciendo las gestiones con las autoridades de la autónoma para reparar y habilitar nuevamente el balneario Apanchacal, además del paso vehicular en la zona, para que ambas instituciones se pongan de acuerdo e incorporar el proyecto en el presupuesto del siguiente año.

LA PRENSA GRÁFICA consultó, a través del Departamento de Comunicaciones de la ANDA, sobre este proyecto de mejoramiento, pero al cierre de esta nota no se había brindado la información solicitada.

Son 15 meses los que lleva inhabilitado el balneario municipal Apanchacal, de Santa Ana, luego del colapso de una bóveda de aguas negras que pertenece a la ANDA.