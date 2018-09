Balneario de cantón Palo Galán se encuentra en deplorables condiciones

Desde hace varios años, el balneario del cantón Palo Galán de Usulután no recibe un adecuado mantenimiento, y su estado actual no reúne las condiciones mínimas para estar abierto al público. A pesar de ello, no ha sido cerrado, y al contrario el precio de entrada ha incrementado a $0.50 cuando antes costaba $0.25.

El balneario también es conocido como la Laguna del Palo Galán, y se encuentra en uno de los límites entre Usulután y el municipio de Santa María. Cuenta con dos piscinas y en una de ellas hay un nacimiento de agua, esta es la que se encuentra completa. Sin embargo, la otra, que es de dimensiones olímpicas, normalmente está llena hasta la mitad y sin el aseo adecuado.

"Antes venían miembros de iglesias los fines de semana y hacían convivios, bautizaban a las personas, pero hoy ya es raro. A lo mucho vienen algunas personas los fines de semana, pero los días de semana no se acerca nadie", dijo Miguel Ángel Cruz, uno de los encargados del lugar.

Los servicios sanitarios están dañados y las paredes están por colapsar. No cuentan con desvestideros.

"Es una lástima que hayan perdido este balneario; antes pasaba bien lleno y daba gusto; porque si usted ve, hay mucha sombra y es un clima bien agradable el que hay. Ningún alcalde se ha preocupado por nosotros acá", dijo Doris Martínez, residente del sector.

Hace dos meses, la Alcaldía de Usulután organizó una competencia de natación en el lugar donde participaron varios centros educativos, sin embargo, no se mejoró el balneario.

El alcalde de Usulután, Mauricio Zelaya, dijo que es consciente de las malas condiciones del lugar, pero aclaró que por ahora la remodelación no es un proyecto de prioridad.