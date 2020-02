Baltazar Berdugo golpeó y lanzó agua hirviendo a su esposa, a quien degradaba constantemente, constata juzgado

El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador realizó el 10 de febrero una audiencia preliminar contra el presentador de televisión José Baltazar Berdugo Fernández, de 37 años, denunciado por violentar física, psicológica y patrimonialmente a su esposa, cuya identidad se reserva, en concordancia a lo establecido por la Ley especial para una vida libre de violencia contra las mujeres.

Ella lo denunció el 4 de febrero. Según el acta filtrada esta semana, Baltazar degradaba y humillaba a su esposa, “afectando indiscutiblemente su estado emocional y psicológico”.

Además, “la golpeó contra una cama de madera”, le escupió dos veces en la cara y el 2 de febrero “le lanzó agua hirviendo” que ella tenía lista para preparar unas pachas (el matrimonio tiene dos hijos gemelos).

Baltazar aseguró que “el 80 %” de las acusaciones no son ciertas y alegó que desconoce cómo la esposa sufrió las quemaduras.

Sin embargo, la víctima indicó que tiene grabada “la conversación donde él le pide perdón por la quemadura causada”.

Durante uno de los episodios de violencia denunciados, Berdugo también le destruyó un teléfono celular valorado en $1,200. Además se señala que le debe dinero que ella le dio prestado para comprar un vehículo y su parte de un trabajo que hicieron en conjunto y él cobró.

El acta notarial del juzgado también detalla que ella admitió ante el juzgado haberle gritado a él en varias ocasiones a Berdugo.

Tras escuchar a ambas partes, el Juzgado concluyó que el conductor de televisión “realizó las conductas atribuidas” y determinó que las medidas de protección a la víctima establecidas cuando denunció deben continuar vigentes. Incluyen la prohibición de Berdugo de accesar a la residencia familiar. Además, este deberá aportar una cuota mensual de $350 para la manutención de los dos hijos, la cual deberá depositar en una cuenta bancaria.

En el acta de la audiencia quedan plasmados varias conductas atribuidas a Berdugo. Según se lee en el documento, el presentador “se jacta que es una figura pública y le insinúa (a su esposa) que puede tener la mujer que desee”, además, “previo a la audiencia la amenazó que ´si seguía con este show, se divorciarían´”.

Tras todo lo ocurrido, Salazar manifestó que “el principal daño que ha sufrido es psicológico, ya que en la relación nunca se sintió amada, respetada o valorada” y que “no entiende cómo el denunciado fue capaz de agredirla hasta el punto de romper puertas y otros objetos y escupirla en la cara”, dice el acta.

Según la ley, la violencia psicológica es cualquier “acción u omisión” (algo que se deja de hacer) que de forma directa o indirecta tenga como propósito controlar o degradar el comportamiento, creencia o decisiones de otra persona, usando la manipulación, la humillación, el aislamiento o cualquier otra conducta que dañe la salud psicológica, disminuya la autoestima, degrade, ridiculice o menosprecie el valor personal o dignidad de una persona.

La denunciante recibirá atención psicológica por los maltratos sufridos y Berdugo también tendrá que asistir al Centro de Atención Psicosocial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para recibir tratamiento psicológico por su conducta.

Además, el Juzgado advirtió al agresor que la reiteración de los hechos de violencia y la desobediencia de las medidas de protección lo harán incurrir en el delito de desobediencia, por lo cual se seguiría un nuevo proceso.

Tras hacerse público el caso de maltrato, ambos emitieron comunicados mediante redes sociales en los que aseguran que están trabajando "como pareja" para "que esto pase pronto" y piden respeto a su vida privada. Ambos reiteran que lo acontecido no tiene relación con su vida laboral y agradecen a sus seguidores.

Dos exparejas de Berdugo decidieron apoyar la denuncia de la esposa y expusieron públicamente que ellas también fueron violentadas por el presentador.

Marcela Santamaría, exmiss El Salvador, le cuestionó si recordaba cuando la tomó del cuello y la contraminó contra una pared en el baño de la casa de su amigo Pedro en Juayúa (Sonsonate). “La violencia contra la mujer no está bien, dejemos de normalizarla!”, dijo.

Más tarde agregó que en su momento solo quiso alejarse de él. “Me daba vergüenza. Pero ahora, al ver que sigue maltratando a sus parejas (en este caso a la mamá de sus hijos) me dio el valor de salir de mi zona de comfort y contar mi historia. No puede ser que más mujeres sigan cayendo en sus garras. No quiero ser cómplice de eso”, escribió”.

“También fui novia de él y me hizo exactamente lo mismo”, comentó Marcela Giamattei. “Deja de esconderte de esa máscara de santo que no te luce! Ahora ya todo salió a la luz y ahora sale a relucir la persona que de verdad sos!”, le dijo a Berdugo.

La mayoría de mujeres que sufren algún tipo de violencia tardan en denunciar a sus agresores por falta de una red de apoyo, por vergüenza o por miedo. Organizaciones que luchan por parar la violencia contra la mujer desarrollan permanentemente campañas en las que instan a víctimas a denunciar, pero muchas de ellas terminan asesinadas a manos de sus parejas.

Según el observatorio de estadísticas de género de Ormusa, entre enero y noviembre del 2019 se recibieron 1,172 procesos por violencia intrafamiliar, un promedio de cuatro denuncias diarias. La mayoría de agresiones fueron cometidas por exparejas y exesposos y un 14 % por compañeros de vida. En 2019 fueron asesinadas 230 mujeres en El Salvador.

¿Tienes dudas sobre si su actitud es maltrato? Checa el violentómetro: