Bancos de sangre en todo el país no hacen prueba de toxoplasma

Las pruebas de seguridad que se le practica a la sangre que colectan todos los bancos de sangre del país, según los protocolos que exige el Ministerio de Salud, no incluyen la prueba que detectaría toxoplasmosis.

"Aquí todos los bancos debemos de realizar cinco pruebas: VIH, hepatitis B, Chagas, hepatitis C y sífilis. Son las obligatorias", explicó Gracia María Regalado, médico del banco de sangre de Cruz Roja Salvadoreña (CRS). "Ni toxoplasmosis, ni citomegalovirus, esas pruebas no se hacen, porque no está descrito que se transmiten, es mínimo, son enfermedades que raramente se transmiten por vía transfusional", añadió.

En sintonía con la valoración de Regalado, el infectólogo Iván Solano, consultor del Colegio Médico y vicepresidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología (ACENCAI), explicó que "la toxoplasmosis no se transmite por transfusión sanguínea".

La principal vía de transmisión de toxoplasmosis es por vía oral, por medio de la ingesta de carne vacuna, porcina o caprina mal cocida, ya que el parásito se encuentra en los músculos de estos animales, y dado que las condiciones higiénicas sanitarias en el país son deficientes y sin control en los rastros municipales es alta la probabilidad de que los salvadoreños se infecten por vía oral, detalló el especialista, quien además agregó que el parásito también pueden adquirirlo animales como gatos o perros, siempre por vía oral y ellos lo eliminan a través de sus heces y hacen fácil la contaminación en humanos.

"Probablemente la mamá tuvo toxoplasmosis durante el embarazo y le transmitió a su bebé el parásito durante el embarazo; esto probablemente hizo que naciera prematuro. En resumen, puede tratarse este de un caso de toxoplasmosis congénita que lo llevó a la muerte", valoró el médico.

De la resolución de la Junta de Vigilancia de la Profesión en Laboratorio Clínico del Consejo de Salud Pública (CSSP) sobre este caso se advierte que, entonces, sí pudo haber negligencia médica en este sentido. "A la madre no se le realizó el examen de toxoplasma durante su período de gestación o después de nacida la menor; en el expediente clínico no aparecen exámenes clínicos que comprueben lo contrario", reza el documento.