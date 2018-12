Bandera de alfabetización ondea en una isla del golfo

Desde una silla y bajo un canopi colocado en el muelle de la isla Meanguera del Golfo, en La Unión, María Matilde Hernández contó ayer el motivo por el cual abandonó la escuela cuando era niña, lo que le impidió aprender a leer y escribir. La causa es distinta a la que expresa la mayoría de personas que hasta hace unos años formaba parte del 10% del índice de analfabetismo que tenía el único municipio de El Salvador situado en una isla.

"Cuando estaba niña, yo fui una semana a la escuela, pero por un golpe que me di en la frente dejé de ir y nadie se esforzó por obligarme a que siguiera. Pero hoy que estoy mayor me he dado cuenta que fue una mala decisión", recordó la mujer, ahora de 60 años.

El caso de Justino Hernández, otro habitante de la isla, es doloroso, pues él nunca contó con un apoyo de madre y padre que lo motivara a asistir a la escuela, y a su corta edad debió luchar por salir adelante, pero sin conocer una escuela.

"Mis padres murieron cuando yo tenía siete años, y yo crecí solo por voluntad de Dios, y no tuve quien me pusiera a la escuela, y desde los 10 años yo ya era un hombre que tenía que trabajar para sobrevivir", relató Hernández, quien ahora tiene ocho hijos a los que les ha dado por lo menos la Educación Básica.

Tanto María como Justino estuvieron ayer entre el grupo de 125 personas de la isla unionense que aprendió a leer y a escribir en los círculos del Programa Nacional de Alfabetización, por lo que se logró que el Ministerio de Educación (MINED) emitiera la declaratoria oficial de municipio libre de analfabetismo.

Con este grupo de personas alfabetizadas en la isla, el índice de analfabetismo en Meanguera del Golfo ha disminuido del 10 % al 1.5 %, el cual es un porcentaje aceptable en razón del número poblacional que es un poco mayor a las 2,300 personas.

El departamento de La Unión es el que mayor índice de analfabetismo tiene en el país, y el número de personas que están en esa condición ronda las 12,000.