Banderas blancas en Santa María

Habitantes del cantón San Francisco, situado en la zona norte del municipio de Santa María, Usulután, han colocado banderas blancas en sus viviendas en señal de que se encuentran con escasos recursos alimenticios.

La cuarentena domiciliar a causa del covid-19 ha dejado sin fuentes de ingresos a alrededor de 50 familias de dicho cantón, la mayoría con dedicaciones agrícolas; pero la imposibilidad de salir a laborar se refleja en la falta de dinero para comprar alimentos.

"Ya se nos acabó el alimento y no tenemos nada. Unos ahorritos que yo tenía, pues eso he ido gastando, porque de los $300 no salí (beneficiada)", afirmó Maritza del Carmen Batres Bermúdez, quien agregó que la iniciativa de la bandera blanca en las afueras de la casa es para hacer el llamado por la falta de alimentos, como ha ocurrido en otros municipios a nivel nacional.

La principal necesidad de las familias es la adquisición de alimentos, pues a pesar de que la alcaldía de Santa María ha realizado entregas de paquetes de víveres en diversas comunidades, los pobladores del cantón San Francisco señalan no han sido beneficiados.