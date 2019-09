Bandesal ofrecerá incentivos para micro y pequeña empresa

El presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), Juan Pablo Durán, pidió a los diputados de la comisión financiera de la Asamblea Legislativa respetar la naturaleza del mercado y no cometer excesos al buscar bajar las tasas de interés y eliminar algunos requisitos con la idea de facilitar los créditos a las micro y pequeñas empresas.

El funcionario planteó que está de acuerdo con quitar algunos excesos que se cometen, pero dijo que no se le puede imponer al sistema financiero requisitos para otorgar créditos.

"Si el gran banco no va a apoyar a la micro, pequeña y mediana nos toca desde el Estado, y lo digo como presidente de Bandesal, nos toca desde el Estado crear una serie de incentivos y apoyos a la micro, pequeña y mediana", dijo.

Los titulares de Bandesal y CONAMYPE llegaron ayer a la comisión a brindar opinión sobre las propuestas de reforma a la Ley de Inclusión Financiera y otros proyectos para faciliar créditos a las mypes.

"Básicamente lo que están tratando es de retirar por ley algunos requisitos que hoy en día piden los bancos para el otorgamiento de créditos. El tema es que algunos de ellos son factibles porque son simplemente de forma, pero algunos de ellos son de fondo y ahí sí es un poco complicado porque podríamos entrar a normar una situación que es sagrada en el mercado", dijo Durán.

Agregó: "Tú no le puedes decir a un banco que otorgue un crédito bajo estas condiciones. Sí le puedes decir ‘mira aquí creo que estás cometiendo un exceso’, pero eso es otra cosa. No le puedes decir ‘no le pidas esto, no le pidas esto, no le pidas esto’, porque entonces sí estaríamos entrando como en una situación de nerviosismo en el sistema financiero. Nos empezarían a ver muy mal los organismos de calificación a nivel internacional. Por eso debemos de ser relativamente prudentes, hay cosas que se pueden modificar pero hay otras que hay que entender que son sagradas del mercado y no se pueden tocar".

Sostuvo que no es conveniente regular para que un pequeño empresario aspire a un crédito sin presentar toda su información financiera y sin auditarla, porque es lo que genera confianza. Una de las sugerencias de Durán fue revisar otros cuerpos legales como el Código Tributario y Código Municipal.

El diputado del FMLN Rodolfo Martínez señaló que respetar la naturaleza del mercado de "manera per se es decir no tocar al mercado". Indicó que en cualquier país se regula el mercado porque si se deja al "libre albedrío es un mercado que abusa, es un mercado donde los usuarios se vuelven víctimas y no en verdaderos clientes satisfechos".

Otra de las propuestas de reforma que se discuten está relacionada con regular las plataformas tecnológicas que usan las empresas proveedoras de dinero electrónico. En este tema, el funcionario expresó que es importante que aseguren que las plataformas son robustas para evitar el lavado de dinero.

"El hecho de que le podás permitir a un salvadoreño que está en Estados Unidos que con una green card o con un pasaporte pueda rápidamente incluirse en una de estas plataformas y empezar a mandar su dinero con un costo mínimo, eso es muy bueno...El tema es como se precisa la normativa para que no vaya a cometer errores", sostuvo Durán en su visita a la Asamblea Legislativa.