Bar afecta a residentes de calle La Mascota

Residentes de los alrededores de la calle La Mascota, en San Salvador, denuncian el funcionamiento de un bar no autorizado por la alcaldía capitalina, ubicado en la casa 986, que está generando molestias en el vecindario donde aún existen familias en la zona que se está volviendo comercial.

Aseguran que no hay regulación de la alcaldía capitalina para el establecimiento. Se quejan de las actividades nocturnas de este tipo de negocios, porque deben lidiar con el ruido y la suciedad que dejan los clientes.

"La última vez que tuvieron una fiesta grande, vomitaron y orinaron en mi portón. Nos parece que esas conductas ya no son tolerables, porque el negocio no es quien limpia lo que sus clientes hacen. La limpieza la hacemos los vecinos. Sin hablar de los escándalos, de que no cuentan con estacionamiento", expresó Mauricio Juárez, uno de los residentes afectados.

El Comité de Vecinos se ha quejado en varias ocasiones con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) sobre los incidentes que ocurren con las personas que salen ebrias del negocio. Según los residentes, los clientes alcoholizados han dañado la propiedad privada.