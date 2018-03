Barras de aficionados del Águila no viajaron a Pasaquina

Lee también

La afición migueleña se molestó con los altos precios que debía pagar para el duelo de ayer en el estadio San Sebastián, entre Pasaquina y Águila.La directiva del equipo local decidió cobrar $6 en general y $8 en sombra, lo cual pareció muy caro a los seguidores emplumados.La disconformidad de los migueleños es tan grande que las barras organizadas decidieron no viajar a dicho escenario deportivo a causa del abuso de la junta directiva de los fronterizos.Miembros de La Inmortal 12 (barra del Águila) tomaron la decisión de no asistir al encuentro, que se disputó en el marco de la jornada 14.“Uno como miembro de barra debe hacer un esfuerzo extra, que implica faltar a su trabajo o la universidad, y de remate tenemos que pagar $6 por la entrada general ante un rival que no es grande en el fútbol nacional”, agregó uno de los miembros de barra, que mostró su molestia.“No permitiremos que se aprovechen de nuestra gente. En ningún estadio hemos pagado esa cantidad y esta vez no será la excepción”, subrayó.El Águila no es el único afectado, también lo fue la afición del Firpo el pasado sábado.La barra pampera comunicó que no acompañarían a su equipo en Pasaquina por el incremento en los precios en el estadio San Sebastián.