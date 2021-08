Basura inundó las calles céntricas de Zacatecoluca

Las calles aledañas al mercado de Zacatecoluca, La Paz, amenecieron ayer inundadas de basura luego que el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Zacatecoluca (SITRAMZ) paralizara labores en las áreas de mercados, desechos sólidos, limpieza de calles y en el cuerpo de Agentes Municipales (CAMZ).

La acción se realizó en protesta por el recorte al bono anual de los empleados, que es $333.33, y que el alcalde Orsy Moreno, del partido Nuevas Ideas, y sus concejo pretendía reducir a la mitad.

"El alcalde y el concejo se reunieron ayer (jueves) y acordaron pagarnos la mitad del bono. Nos preguntamos como es posible que nos quieran quitar ese derecho que ya viene incluido en el presupuesto de la alcaldía, no es posible y es injusto. Ellos decían que el dinero alcanza cuando nadie roba y ahora querían desviar el bono del presupuesto", manifestó José Comayagua, primer secretario de conflictos del SITRAMZ.

Para presionar por el pago completo del bono, los sindicalistas realizaron el jueves una marcha y un plantón frente al edificio de la alcaldía; sin embargo, la crisis se agudizó ayer con la suspensión de varios servicios municipales y la acumulación de basura en las calles del centro de la ciudad y que afectó a la población.

"Le hacemos un llamado al señor alcalde para que venga a arreglar este problema, no es justo que nosotros los ciudadanos estemos pagando las consecuencias de una mala administración, no es justo. Acá no se soporta el mal olor y los clientes se van, por favor resuelvan esto porque al final la gente es la que sufre", dijo Alicia Vásquez, una vendedora del mercado.

No obstante, las acciones de presión finalizaron ayer por la tarde tras una reunión entre los sindicalistas y representantes de la alcaldía viroleña.

"Los acuerdos logrados fueron bien importantes, no va a haber reducción de bono, pero los representantes del alcalde nos solicitaron que les diéramos hasta el viernes (3 de septiembre) para que nos depositen a nuestras cuentas el bono . Serán $300 para cada empleado. Le pedimos disculpas a la población viroleña la cual no tiene la culpa de esta situación", agregó Nahum Méndez, secretario general del SITRAMZ.

Agregaron que a partir de ayer por la tarde también se reanudaron los servicios que estaban paralizados.

Presión. Los sindicalistas realizaron diferentes acciones para presionar al concejo municipal y hacer que revocara el acuerdo.