Basura tapiza río que pasa por La Churla

En el río que pasa por el caserío La Churla, del cantón Iglesia Vieja, municipio de San Dionisio (Usulután), no se ve agua, sino gran cantidad de desechos. Por ello, los habitantes han denunciado la acumulación poco habitual de basura y están preocupados por el alto grado de contaminación generado.

"Este problema se dio desde que bajaron las primeras crecientes de agua hace 12 días, porque desde Usulután tiran basura, botellas y toda la basura se acumula en el río", explicó Luis Alonso Araujo, habitante del sector.

Él es uno de los residentes que se han dedicado a trabajar en sacar la basura del río. Explicó que en la zona confluyen el río Molino y el río Juana, todos provenientes de la zona urbana de Usulután.

Manifestó que han recibido el apoyo de la Alcaldía de San Dionisio, que ha puesto a disposición maquinaria para facilitar las labores de limpieza.

Según Araujo, aparte de la contaminación el riesgo de la acumulación de basura es que aproximadamente 10 viviendas de la zona se inunden, si la cantidad de lluvia que cae es grande.

"Esta basura viene de las colonias de Usulután, no es de acá el problema. Aquí nosotros somos conscientes de que no hay que votar basura. Es increíble la cantidad de cosas que se sacan y no da abasto hacer limpieza", dijo el habitante después de haber comenzado la limpieza esta semana. Ya llenaron unas 200 bolsas de plástico grandes con los desechos extraídos del río.

Marcelino Hernández, vocero de Protección Civil, confirmó que el problema ocurrió desde la semana pasada con las constantes lluvias reportadas en Usulután, y se agregó a esto el mal manejo de los desechos sólidos, que hizo crecer el problema de acumulación de basura en San Dionisio.

"Esto se debe al mal manejo de desechos que tiene la ciudad de Usulután y a la falta de recolección en algunos puntos, sumado a ello el mal hábito de las personas en sacar de sus casas la basura y arrojarla a la calle o al río", afirmó Hernández, y confirmó que el problema no es originado en San Dionisio, sino en distintas colonias y barrios del municipio de Usulután.

Asimismo, aseguró que son tres puntos del río el Molino y el río Juana los que reportan acumulación de basura, pero el que se encuentra en San Dionisio es el más grave.

En los próximos días continuarán con las labores de limpieza, habitantes y alcaldía; sin embargo, de parte de la municipalidad de Usulután no se han tomado medidas para limpiar zonas afectadas que le corresponden.

puntos del río donde se acumularon los desechos, que generan contaminación.